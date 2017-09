CATALUÑA. 'ZARAGOZA EN COMÚN' ACUSA AL GOBIERNO DE NO PROTEGER EL ENCUENTRO DE PODEMOS EN FAVOR DEL DERECHO A DECIDIR

Google Plus

Pablo Muñoz, portavoz de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de esta ciudad, acusó hoy al Gobierno de no haber tomado las medidas suficientes para proteger el encuentro que organizó este domingo Podemos en la capital aragonesa en favor del derecho a decidir.

Muñoz, en declaraciones a los periodistas, se pronunció de esta manera después de que dos centenares de manifestantes de ultraderecha intentaran boicotear el encuentro organizado por el partido de Pablo Iglesias, que se celebró en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

Estos manifestantes, que portaban banderas preconstitucionales, intentaron primero izar la enseña nacional en el exterior del pabellón y luego trataron de entrar en el recinto, algo que impidió la Policía Nacional.

A este respecto, Muñoz sostuvo que el delegado del Gobierno en Aragón "no ha garantizado la seguridad de este acto a pesar de que estaba anunciado" y de que en el mismo se reunieron cargos públicos que representaban a "casi seis millones de personas", en referencia a los miembros de Podemos y partidos nacionalistas que acudieron.

Según este dirigente de Zaragoza en Común, lo ocurrido este domingo en el Pabellón Siglo XXI "no se puede volver a repetir", puesto que los congregados estaban asistiendo a un "acto llamado al diálogo". Añadió que debe evitarse "cualquier acto de coacción" y destacó que la libertad de expresión es la "clave".

Asimismo, criticó la actitud de portavoz de PP e Ayuntamiento de su ciudad, Jorge Azcón, por asegurar que el encuentro por el derecho a decidir era una "majadería".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso