CATALUÑA. EL PSOE PIDE A LOS TERRITORIOS QUE NO SECUNDEN MOCIONES DE RESPALDO SOBRE CATALUÑA SIN AUTORIZACIÓN DE FERRAZ

- Andalucía aún no ha decidido su posición en el Parlamento ante la iniciativa de Cs sobre Cataluña. El PSOE ha remitido a las distintas federaciones socialistas una circular interna en la que les pide que no secunden las iniciativas que se están presentando en distintos ayuntamientos e instituciones en apoyo a la Constitución y el ordenamiento jurídico con motivo del conflicto independentista en Cataluña.

En la circular, con fecha de 25 de septiembre, a la que ha tenido acceso Servimedia, se dan instrucciones “ante la multitud de declaraciones políticas, PNL y mociones institucionales presentadas durante estos días” con el objetivo de “mantener una misma posición federal, coherente a nuestro planteamiento político ante el problema generado por la convocatoria ilegal del referéndum del próximo 1 de octubre en Cataluña”.

Esta instrucción llega en un momento en el que en el Parlamento andaluz se debate una proposición no de ley de Ciudadanos, similar a la que se rechazó el pasado día 19 en el Congreso, y sobre la que el PSOE andaluz no tiene posición tomada e incluso baraja su respaldo antes de su debate el próximo jueves.

En la circular, el PSOE pide que ante estas iniciativas en los parlamentos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares que, en el caso de que sea “necesario determinar y clarificar” la posición política “por circunstancias varias” se envíen “los textos correspondientes de las iniciativas para valorarlas conjuntamente” desde la Comisión Ejecutiva Federal.

La instrucción enviada desde Ferraz pide que se abstengan “de entrar en la dinámica de respaldar iniciativas del mismo carácter presentadas por otras fuerzas políticas en el marco institucional sin previa autorización” de la Ejecutiva.

Además, solicita que no se presenten estas iniciativas por parte de los grupos socialistas, ya sean declaraciones, PNL o mociones, en los parlamentos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares.

El escrito lo firman el secretario de Organización, José Luis Ábalos; el secretario de Relaciones Institucionales, Alfonso Rodríguez de Gómez de Celis; y la secretaria de Política Municipal, Susana Sumelzo. Se envía a los secretarios de Organización, a los secretarios de Política Municipal Autonómicos, a los de Política Institucional Autonómica, a los portavoces de los parlamentos autonómicos y a los alcaldes y presidentes de Diputación.

Esta instrucción también coincide con el día en el que en Ferraz causó sorpresa que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmara que, aunque no comparte la comisión impulsada por el PSOE que estudiará la reforma del modelo territorial, Ciudadanos participará en sus trabajos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso