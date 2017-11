CATALUÑA. RIVERA PIDE AL GOBIERNO QUE ACTÚE PARA QUE CATALUÑA “NO SEA UN TERRITORIO SIN LEY”

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este miércoles al Gobierno que actúe para que Cataluña “no sea un territorio sin ley” y le reclamó que “aplique” las normas y “garantice los derechos de los ciudadanos”.

Así lo indicó en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde preguntó al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a quien se quejó de la jornada de huelga general convocada en Cataluña.

Rivera señaló que “están chantajeados millones de catalanes con carreteras cortadas”, algo que también afecta a las vías del AVE a Girona, para preguntar seguidamente que si el Gobierno central “ha tomado el control de la Generalitat, qué están haciendo” para evitar “que los catalanes no puedan ir a trabajar” hoy.

Por ello, exigió al Ejecutivo que “garantice los derechos y libertades de los catalanes”, pues a pesar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución “no se están garantizando”. “¿Qué piensan hacer para que Cataluña no sea un territorio sin ley?”, preguntó Rivera.

El titular de Hacienda aseguró que se está garantizando el cumplimiento de la ley en Cataluña, algo que recordó se hace gracias con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE.

“Lo que estamos haciendo es devolver la legalidad a Cataluña” y “hacer que la Constitución rija en Cataluña y lo haga en el régimen de libertades que todos nos hemos dado”, afirmó el Montoro.

El ministro afirmó que los independentistas “han engañado profundamente a los catalanes cuando les han dicho que tenían capacidad de declarar la república y hacerla operativa”. En este sentido, recordó que, por ejemplo, no tienen los elementos básicos de una hacienda pública, algo sin lo que “no puede haber un país”.

Además, expuso que se está llevando a los “órganos pertinentes”, como el Tribunal de Cuentas, el “engaño colectivo” del referéndum ilegal para que sus impulsores “asuman sus responsabilidades”.

Según el ministro, lo que ocurre esta jornada en Cataluña es un “problema de orden público” como consecuencia de una jornada de huelga, y defendió que con las elecciones del próximo 21 de diciembre “estamos convencidos de que a partir de ahí volverá la legalidad plenamente a Cataluña”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso