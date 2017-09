CATALUÑA. TRES REPRESENTANTES DEL PDECAT, DOS DE ERC Y UNO DEL PNV IRÁN A LA ASAMBLEA DE PODEMOS EN ZARAGOZA

- Carmena no estará y no están confirmados Colau y ‘Kichi’. Los parlamentarios del PDECat Carles Campuzano, Ferran Bel y Josep Lluís Cleríes; los de ERC Jordi Salvador y Jordi Martí y Miquel Legarda del PNV acudirán este domingo a la asamblea convocada por Podemos de la que previsiblemente saldrá un manifiesto que abogarña por un referéndum pactado para dar una salida política al conflicto catalán.

Estos serán los representantes del PDECat, ERC y PNV que estarán presentes en este encuentro, según informaron fuentes de estos partidos a Servimedia, que tendrá lugar en Zaragoza pero del que no está confirmado todavía el lugar, después de que la diputación provincial (en manos del PSOE) rechazara ceder una residencia estudiantil para que se celebrara este acto.

También acudirán dos representantes de Compromis (Marta Sorlí y Enric Bataller) y una delegación de esta formación en las Cortes Valencianas. No estará, sin embargo, el diputado de Compromis Joan Baldoví, que por motivos personales no se personará en Zaragoza este domingo. Mónica Oltra tampoco estará en este acto, según confirmaron fuentes cercanas a la vicepresidenta del gobierno valenciano.

Esta asamblea no contará con la presencia de Manuela Carmena, según confirmaron fuentes próximas a la alcaldesa de Madrid. Por otro lado, no está confirmad la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la del primer edil de Cádiz, José María González ‘Kichi’, que está cuadrando su agenda con algunos actos institucionales que tiene previstos durante este fin de semana. Sí estarán el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, el de Santiago, Martiño Noriega. De Izquierda Unida acudirá su coordinador federal, Alberto Garzón.

De la asamblea de este domingo podría surgir un manifiesto que redactarán de manera conjunta sus asistentes con el objetivo de buscar soluciones políticas para Cataluña, que pasen por la celebración de un referéndum pactado y con garantías.

