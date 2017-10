CATALUÑA. ERC NO CREE QUE VAYA A HABER REPRESENTANTE DE LA GENERALITAT EN EL SENADO SI SE APLICA EL 155

Google Plus

- Reclama a Rajoy que negocie “de forma bilateral” con Puigdemont. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, dijo este miércoles que no cree que la Generalitat de Cataluña envíe un representante a la comisión del Senado que se habilite para tramitar el artículo 155 de la Constitución, en el caso de que decida aplicarse si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, da evasivas en su respuesta al segundo plazo del requerimiento.

En los pasillos de la Cámara Baja, Tardà contestó con un “no lo creo” cuando se le preguntó si Puigdemont estaría por la labor de nombrar un representante que vaya al Senado a defender su posición en la Comisión de Comunidades Autónomas o en una comisión que se cree para este caso concreto si al final se aplica el 155.

Insistió en que ERC lo que quiere es que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont “negocien de forma bilateral” partiendo de la base de que “el 1-O existió” y de que “los conflictos se resuelven en sociedades avanzadas mediante la negociación y la intermediación”.

En cuanto a la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico creada en el Congreso a iniciativa del PSOE, ratificó que ERC no participará porque desea una “negociación de igual a igual” y no que Cataluña se considere “una minoría demográfica” quedando “a merced de la voluntad del PP, PSOE y Ciudadanos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso