CATALUÑA. EL PP PIDE A PUIGDEMONT QUE NO TENGA “MIEDO A UNAS URNAS DE VERDAD” Y CONVOQUE ELECCIONES

El Partido Popular reclamó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que no tenga “miedo a unas urnas de verdad” y convoque elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma.

Así lo expresó el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, en una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, donde reclamó al mandatario catalán que tenga “lucidez” y “piense en Cataluña y no en él”.

Cuando quedan tres días para que finalice el plazo en el que Puigdemont deberá contestar al requerimiento del Gobierno aclarando si proclamó o no la independencia, Hernando insistió en que el Estado de Derecho tiene “muchos recursos” para hacer frente a este desafío.

Abundó en que en Cataluña se han convocado elecciones “por mucho menos que esto” y mostró su deseo de que el presidente catalán “se vaya pronto” y se convoquen comicios de forma anticipada para que los ciudadanos puedan expresarse mediante un mecanismo legal.

En cuanto a las posibles detenciones que puedan tener lugar, insistió en que le corresponde delimitar y decidir a la Justicia como se gestionan los “fuertes delitos” que se han producido en Cataluña en los últimos meses.

“Tendrán que responder ante la Justicia”, subrayó, argumentando que “todos somos iguales ante la ley”. En este sentido, opinó que “estamos hablando de un golpe de Estado” en el que se ha estimulado “la violencia” en las calles desde “el coche oficial”.

