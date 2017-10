CATALUÑA. EL PP AVISA A PUIGDEMONT DE QUE “NINGUNA TRETA” COMO ADELANTAR ELECCIONES FRENARÁ EL 155

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, avisó este martes en el marco del Fórum Europa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que “ninguna treta” como una convocatoria anticipada de elecciones va a “detener” la aplicación de las medidas previstas para atajar en desafío secesionista en Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución.

El dirigente popular hizo esta consideración al término de un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, al ser preguntado si las medidas previstas al amparo del artículo 155 de la Carta Magna se podrían paralizar si Puigdemont decide convocar elecciones autonómicas esta misma semana.

“Unas elecciones anticipadas en Cataluña no paralizan la tramitación del artículo 155, precisamente porque es una previsión constitucional para evitar la independencia y recuperar la legalidad en Cataluña”, sentenció, antes de valorar que es “algo excesivamente irresponsable” pretender que con una convocatoria de elecciones no haya ninguna respuesta “a todo lo que ya ha hecho” Puigdemont.

Ahora bien, precisó que el “alcance” de este precepto de la Constitución depende ahora del Senado, que tendrá que “evaluar cuáles son sus repercusiones y su desarrollo” dependiendo de cómo evolucione el debate en la comisión creada para tal efecto y en el Pleno del Senado que tendrá lugar el próximo viernes y en el que se aprobaría el paquete de medidas que ha propuesto el gabinete de Mariano Rajoy.

Insistió en que “ningún truco” por parte del Govern “va a detener lo que es una defensa de la legalidad”, basándose en que el artículo 155 “no suspende la autonomía de Cataluña”, sino que “la recupera y la salvaguarda” de quienes “se han cargado” el Estatut e, incluso, “han incumplido la legislación ilegal que aprobaron por encima de los derechos de la oposición”.

Para el vicesecretario popular, Puigdemont ha tenido ya “suficientes oportunidades” para renunciar a la declaración unilateral de independencia (DUI). No obstante, resaltó que el presidente catalán tiene ahora la “oportunidad para defenderse” en el Senado, tal y como regula la propia tramitación constitucional del 155.

En cualquier caso, exigió a los todavía responsables de la Generalitat que vuelvan a la legalidad “cuanto antes” porque “no pueden seguir jugando como si fuera un juego de trileros para ver dónde esconde la DUI”. “No sería serio que ahora volvieran a jugar con las instituciones intentando ver otro plazo donde no lo hay”, apostilló.

Por último, subrayó que “todo lo que ya hemos visto no les va a salir gratis” y, por tanto, “no se van a ir de rositas los que incumplan la ley”. “Van a tener las consecuencias penales y constitucionales aquellos que están sometiendo a una fractura social, económica y política a Cataluña y al resto de España”, zanjó.

