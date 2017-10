CATALUÑA. EL PP PIDE "REPONER CUANTO ANTES" LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, afirmó este domingo que “la normalidad institucional se debe reponer cuanto antes" en Cataluña y trabajar "con el objetivo de que en un plazo razonable, cuando la situación se estabilice, haya elecciones”.

En una entrevista en la Cadena Cope, Levy reclamó que cesen “todas esas amenazas y chantajes a nuestro Estado de Derecho”, aunque duda “mucho” de que esa sea la intención del presidente de la Generalitat.

“Él quiere seguir con la hoja de ruta marcada”, denunció antes de reconocer que el hecho de que se convoquen elecciones “con garantías, con urnas de verdad, con censos fiables, en las que se presenten programas electorales me parece positivo y me parece bueno”. “Es una buena noticia todo aquello que sea pasar página de esta triste etapa, es una oportunidad para los catalanes”.

Afirmó que en caso de votarse la próxima semana en el Parlament una declaración de independencia, el PP no votaría: “Yo votar cosas ilegales, no”. “Siendo diputada llevo sin asistir a un pleno con normalidad desde el mes de julio”.

"El Parlamento sólo se abre para que Puigdemont y los suyos hagan esos paseíllos y discursos sobre la independencia, pero para cosas normales, para cosas de la vida real, ni una”, lamentó.

En este sentido, destacó que es importante que se vea que los partidos constitucionalistas están unidos, que no votan cosas ilegales que están fuera de los “marcos y normas democráticos” y que, por tanto, no tienen validez.

Así, se preguntó cómo alguien puede aplaudir “y pensar que está participando en un día histórico, cuando se gira y ve que la mitad del hemiciclo, está vacío”. Por eso, denunció la “irresponsabilidad” de unos políticos que tiran para adelante con un proyecto que está fracturando a la sociedad catalana.

“El legado de Puigdemont es romper la sociedad, crear tensión institucional y problemas para Europa y hacer que las empresas tengan que huir de Cataluña. Es un legado para un dirigente político que debería plantearse si no tiene que empezar a hacer las maletas e irse de la Generalitat”, ironizó.

