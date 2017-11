CATALUÑA. ALBIOL CARGA CONTRA EL PSC POR FICHAR A ESPADALER Y AVISA A ICETA DE QUE VA EN “DIRECCIÓN PELIGROSA”

- Critica que Cs demandara en la huelga general la actuación policial de la que renegó el 1-O. El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, cargó este jueves contra el PSC por fichar a Ramón Espadaler como ‘número tres’ en su lista a las elecciones del 21 de diciembre y avisó al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de que va en una “dirección peligrosa”.

El dirigente del PP hizo estas declaraciones en Barcelona, donde también se refirió a la “huelga salvaje” de ayer en Cataluña, que confió tenga “consecuencias” para los “radicales” que la promovieron. Pidió, además, que se apliquen las medidas “más contundentes posibles en contra de los violentos”.

En este sentido, lamentó que Ciudadanos haya utilizado a su parecer “electoralmente” el paro de ayer en Cataluña “para rascar unos votos”. “Ciudadanos se está equivocando”, apostilló Albiol, para seguidamente criticar que la formación naranja no haya estado a la altura de las circunstancias.

“No es aceptable que Ciudadanos, que el 1 de octubre se quejó de la actuación de la Policía, ayer demandara esta actuación. No es bueno que se pongan del lado del independentismo, al lado de Puigdemont y de Junqueras buscando la misma fotografía por una cuestión electoral”, indicó.

Aprovechó también para arremeter contra el fichaje de Espadaler por parte del PSC, que a su juicio “apuesta claramente por volver a unos espacios de aproximación al mundo que nos ha llevado a la radicalidad”. “Nos preocupa”, sostuvo Albiol, dado que el espíritu del PP catalán es formar un gobierno alternativo al independentismo con PSC y Ciudadanos.

“Pido a PSC y Ciudadanos que tengan las ideas muy claras”, manifestó, porque, de lo contrario, “traicionarán” a la sociedad catalana. También propuso acordar de manera conjunta que tanto PP, como PSC y Ciudadanos recojan en sus programas electorales que no pactarán en ningún caso con el independentismo, que no apoyarán un referéndum soberanista y que se unirán contra el secesionismo tras las elecciones.

Avisó de alguna “sorpresa importante” en las listas de los populares de algunas provincias catalanas, aunque se limitó a decir que todavía no está cerrado. Agregó que las listas al 21-D se aprobarán mañana en el Comité Electoral del PP y que su distribución concluirá “en las próximas horas”. Eso sí, advirtió de que el PP “no va a fichar a independentistas en nuestras listas”, como a su juicio sí cree que ha hecho Miquel Iceta con Espadaler.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso