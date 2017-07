C-LM trasladará a Agricultura la necesidad de desaladoras en su próximo encuentro el 1 de agosto

En rueda de prensa, la consejera de Fomento ha sostenido que su mensaje en el Ministerio de Agricultura fue "claro" y estuvo enfocado a que la región no quiere "más trasvases" y no va permitir "ni estar de acuerdo con ninguno que se haga nuevo, "sea de la cuenca del Tajo o de la del Júcar".

La titular de Fomento ha hecho alusión a los asuntos abordados en la reunión de este lunes con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

"Hoy los pantanos de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han amanecido con 305 hectómetros cúbicos, un 45 por ciento menos de volumen que el 25 de julio de 2016, cuando había 557 hectómetros". Por eso, ha reconocido que no había otra máxima que "reivindicar" lo que venían "haciendo públicamente desde hace meses y trasladárselo a la ministra".

En estos términos, la consejera ha lamentado que en el Ministerio jugaran a "ser dubitativos y sólo se dijo que no al trasvase ahora", algo que para el Gobierno de García-Page "es evidente" porque no hay agua; al tiempo que ha demandado "el compromiso claro" de que, aunque "haya más volumen tampoco se hicieran esos trasvases", sin embargo, "García Tejerina no se pronunció de manera tajante al respecto".

Con todo esto, García Élez ha recordado que la ministra se basó en datos y mediciones para hablar de la situación actual de la cabecera y el Tajo Medio, por lo que ha recalcado que "no tenemos problema en hacer una nueva visita con ministra y la directora del Agua, porque una imagen vale más que mil palabras e 'in situ' se va a comprobar que no hay agua en los pantanos y cuáles son las dificultades y problemas que tienen en los pueblos ribereños".

Por eso, la consejera de Fomento de la región ha dicho que fue en este punto donde se encontró la máxima confrontación, ya que en el Ministerio ven el Tajo Medio con un mínimo circulante que califican como "suficiente", por lo que han instado a sus responsables a visitar la cuenca a su paso por Talavera de la Reina o Toledo para ver "una balsa de agua estancada sobre una cloaca que no tiene el mínimo ni para moverse".

En otro orden, Agustina García Élez se ha mostrado más satisfecha por la buena recepción de la ministra ante la propuesta que se hizo para que se autorice a los regantes del Júcar para utilizar la reserva de 100 hectómetros cúbicos para nuevos regadíos de forma paralela a la que se van sustituyendo los bombeos, tal y como contempla el Plan Hidrológico del Júcar.

"Lo que pedimos es que los regantes de la Mancha Oriental (de Cuenca y de Albacete), que ya han hecho una inversión del 40 por ciento, puedan utilizar el agua en esa proporción, ya que si no puede hacerse hasta que la obra esté totalmente ejecutada estaríamos hablando de aquí a 10 o 15 años; es algo que nos parece de sentido común para todas las partes", ha subrayado la consejera de Fomento.

La titular de Fomento del Gobierno de García-Page se ha traído en este caso el compromiso de García Tejerina de que "lo van a estudiar", ya que la palabra "conclusión de las obras", recogida en el Plan "es la que limita que la obtención de regadíos pueda hacerse de forma paulatina al avance de la sustitución de bombeos, pero el Ministerio tiene la competencia para ver cómo encajarlo en ese resquicio que el plan contempla".

DEPURACIÓN

Otro asunto de la reunión fue el tema de la depuración, aspecto en el que se pidió a la ministra que se pongan en marcha los proyectos en esta materia y que sean competencia del Estado. La consejera ha destacado el "esfuerzo" del Gobierno regional para poner en marcha el Programa de Depuración que prevé realizar 517 de estas infraestructuras, aunque reconoce que "muchas de ellas ya deberían estar hechas, pero el Gobierno anterior paralizó, en 2011, la construcción de 157 de ellas y muchos municipios están siendo sancionados por la Confederación Hidrográfica del Tajo".

Por eso, ha continuado la consejera, se ha pedido a la ministra que interceda con los ayuntamientos, junto al Gobierno regional, para "que en el periodo de alegaciones se firmen los convenios y se presenten los proyectos para que estas localidades no sufran sanciones y multas como está pasando". "Nos hemos encontrado con buena predisposición y aquí el Ministerio puede ser un interlocutor válido con la CHT", ha dicho al respecto.

MURCIA Y EL JÚCAR

Agustina García también ha señalado que su departamento estará "vigilante" ante las informaciones e intenciones que llegan desde Murcia para conseguir un nuevo trasvase desde el río Júcar.

"El Ministerio no confirmó si esta información es cierta, aunque no dejó clara su postura". Pese a ello, la consejera ha sido tajante al asegurar que "no vamos a permitir que ya que han secado la cabecera del Tajo no intenten tirar de un sistema ya deficitario de 195 hectómetros cúbicos anuales y que ya soporta tres trasvases". Respecto a la postura del Gobierno de Emiliano García-Page ha expresado que su posición "es clara y están por encima los intereses de Castilla-La Mancha en cualquier mesa o pacto que se hable en materia de agua".

Para finalizar, y en término de reservas hídricas globales, Agustina García Élez ha manifestado que "los pantanos no pueden soportar más trasvases, aunque llueve y sube ligeramente el volumen". "Porque tenemos que pensar a futuro y no vamos a hipotecar nuestro desarrollo a costa de que lo hagan otras comunidades", ha concluido.