Aznar se burla del Gobierno por las bombas para Arabia y niega que soldados españoles participaran en la guerra de Irak

El expresidente el Gobierno y del PP José María Aznar ha sacado a colación este martes en el Congreso la polémica por la venta de bombas a Arabia Saudí y lo ha hecho para burlarse de las razones aducidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar el mantenimiento de esa operación comercial.

Durante el interrogatorio al que le ha sometido el secretario general del Grupo Socialista Rafael Simancas, Aznar ha recriminado a su interlocutor que acuse al PP de ser "un partido corrupto" cuando el propio Pedro Sánchez aseguró que no lo es durante el debate de la moción de censura que le llevó a La Moncloa.

"Pero ustedes cambian de opinión cada día, o de la mañana a la tarde", ha deslizado ante la comisión de investigación sobre la supuesta 'caja b' del PP, antes de referirse a la venta de las armas a Arabia.

"Ustedes no venden bombas a Arabia Saudí, venden proyectiles de alta precisión que están dedicados a caer sobre algunas personas, no para los yemeníes", ha dicho Aznar con sorna para añadir a renglón seguido: "Eso sí, los venden a cambio de fragatas o de corbetas que, como todo el mundo sabe son, digámoslo en su jerga, como embarcaciones de recreo especialmente dotadas para la defensa y que se puede alquilar uno para la navegación".

SEÑOR DE LA GUERRA

Simancas le ha replicado que es "absolutamente inaceptable" hablar de bombas "en tono de chanza" por parte de quien llevó a España "a una guerra ilegal e inmoral", en referencia a la guerra de Irak. Aznar no ha dejado pasar la acusación y ha respondido a Simancas que España no tiró bombas en ese conflicto porque "no participó" en el mismo ni envió soldados allí.

Después, el portavoz de ERC en la comisión de investigación, Gabriel Rufián, le llamado "señor de la guerra" y le ha recordado que, según los medios de comunicación, su Gobierno envió 2.600 soldados a Irak en tres unidades y a un conflicto que provocó "medio millón de muertos".

El expresidente ha insistido en que esos efectivos fueron a Irak "bajo mandato de la ONU" y como parte de una "fuerza de estabilización con 50 países más". "No participó ni uno solo y usted apoya un gobierno que vende mecanismos de alta precisión, supongo que porque les conviene para seguir intentando romper el orden constitucional en España", ha incidido Aznar.

RUFIÁN PIDE CUENTAS POR COUSO

"No, no apoyamos la venta de armas a teocracias asesinas", le ha respondido Rufián, quien ha mostrado fotos del expresidente con el dictador guineano Teodoro Obiang y con el libio Muamar el Gadafi. "Tenga un poquito de vergüenza y no me hable a mí aquí de bombas", le ha soltado.

Rufián, que lucía una camiseta con la imagen de cámara de Telecinco José Couso, asesinado en la guerra de Irak en 2003, le ha reprochado a Aznar su convencimiento de que no tiene nada por lo que pedir perdón. "¿No tiene algo que decirle a los padres de José Couso?", le ha interrogado por dos veces y, ante el silencio del expresidente, se ha lamentado: "Entiendo por su cara que no".