Ayuso tilda de "situación un poco anómala" que Garrido tenga que hacer ahora oposición a lo que él mismo ha hecho

Así un acto, en un acto electoral en Pozuelo de Alarcón, que casualmente se celebra en el mismo municipio en el que el exdirigente tenía otro con la formación 'naranja'. "Cosas de la vida, casualidad. No lo he visto. No tengo mucho interés ahora mismo pero luego le tendremos en la Asamblea como un diputado más", ha dicho preguntado por esta coincidencia por los medios de comunicación.

La candidata del PP, que no ha hablado "nada" con Garrido, ha sostenido que su formación no se ha quedado en ningún momento parada por su salida sino que está "mirando hacia adelante". Aunque, ha reconocido que el primer día les causo sorpresa que una persona que se ha sido del PP durante décadas "al día siguiente se convierta a otro partido" y que desde ahora tenga que hacer oposición a lo que él mismo ha hecho.

"Como es una situación un poco anómala si es verdad que el primer día sorprende pero estamos comprometidos en hacer el mejor gobierno, los mejores servicios públicos y no pienso determine un solo minuto en este asunto porque lo importante es seguir ganando elecciones, seguir liderando el centro-derecha en Madrid e impedir que la izquierda venga a gobernarnos", ha dicho.

Así, ha remarcado que su preocupación es seguir recorriendo la Comunidad de Madrid con un programa de gobierno "humilde, de personas decentes, de personas comprometidas, de personas que trabajan, donde estamos trabajando de la mano de todo el PP de Madrid y del Gobierno de la Comunidad".

Además, ha hecho un llamamiento a los indecisos asegurando que Ciudadanos no puede defender "absolutamente nada", ya que todo lo que ha criticado parece que ahora le gusta del PP. Para la candidata, si por algo se va caracterizar esta formación es por no ser "un partido de regeneración ni de renovación".

Desde ahora, a su parecer, esta deslegitimado para "dar lecciones en ese sentido" y por ello le ha dicho a los madrileños que el PP es "el partido que siempre ha liderado esas bajadas de impuestos y gestionando como nadie la sanidad, la educación o la economía".