Álvarez de Toledo acusa a Sánchez de "xenofobia a la inversa" olvidando a los catalanes constitucionalistas

La candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar "xenofobia a la inversa" desamparando a los catalanes constitucionalistas y dando por hecho que todos los catalanes son nacionalistas, según ella.

"Es una forma de xenofobia con los catalanes constitucionalistas. Es anticatalán creer que no hay catalanes constitucionalistas", ha dicho este lunes en una entrevista de Europa Press.

"INICIAMOS UN LARGO CAMINO"

Álvarez de Toledo espera que una parte del votante independentista cambie su opción, porque cree que una parte es estructural --la califica de inasequible a la razón-- y otra coyuntural --la define como gente inflamada por la retórica--: el tiempo dirá en qué proporción son unos y otros, dice, y añade que ensanchar el constitucionalismo es cuestión de años: "Iniciamos un largo camino".

Eso entra en su objetivo de ensanchar el constitucionalismo, empezando por lo que define como inyectar libertad: "Lo que se hará es aplicar la ley, que puede ser el 155 y también puede ser a través de leyes, modificaciones legales", como leyes de armonización y aprovechar la alta inspección del Estado, por ejemplo en educación.

"Para el objetivo hay que pensar no tanto en el mecanismo como en el objetivo: cuál es; y luego los mecanismos y los instrumentos que se utilizan en función del objetivo", ha dicho.

Y ante las críticas del independentismo a la corrupción del PP, les ha invitado a mirarse en el espejo porque, según ella, no ha habido mayor corrupción económica y moral que la nacionalista: "El propio proceso separatista es una inmensa corrupción".

DEBATE

Ha asegurado que Pedro Sánchez ha aceptado finalmente acudir a los dos debates a cuatro de RTVE y Atresmedia porque "hay un límite a lo cobarde que puede parecer un presidente del Gobierno", y ha dicho que incluso él ha visto el límite, aunque ha lamentado que rechace un cara a cara con el líder de PP, Pablo Casado.

También espera que Casado le haga admitir que prevé indultar a los independentistas presos si les condenan, según ella: "Una persona tan acostumbrada a mentir y que miente con tanta facilidad y que no sea capaz de contestarlo, que no quiera abiertamente decir 'no, no voy a indultar', es muy significativo".

RIVERA, LA SEXTA Y FEMINISMO

La candidata ha criticado que el líder y presidenciable de Cs, Albert Rivera, defina este lunes a Inés Arrimadas, como "la mejor mujer política que hoy hay, sin duda".

Para ella, esa frase "segrega segregacionismo sexual" porque la política no es femenina ni masculina, y lo considera tan humillante como que La Sexta organizara al principio de la campaña un debate sólo con políticas mujeres --al que ella no pudo finalmente ir--.

Ese debate "exhibe un desprecio sobre las mujeres" al incluirlas solas, como si solo pudieran debatir entre ellas, lo que ha tachado de humillante.

Al preguntársele si, en caso de que todos los presidenciables fueran mujeres, hubiera habido un debate paralelo solo con hombres, ha respondido: "Seguro que no".