Alonso insiste en que debe haber "un entendimiento en materia fiscal" para que el PP apoye los presupuestos vascos

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Alonso ha afirmado que su partido tiene disposición a acordar las cuentas de 2018 porque la experiencia de 2017 "fue muy positiva". "Es hora de una estabilidad, que es buena para todo el mundo, y lógicamente hay una negociación política", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el año pasado negociaron los Presupuestos e introdujeron una cláusula en la que se especificaba como compromiso de una posible reforma fiscal "que no se perjudicara a las clases medias y bajas, que no mermara sus ingresos, y no perjudicara la competitividad de las empresas".

"Y es que han hecho exactamente lo contrario. Han presentado una reforma fiscal que deja al País Vasco en peor condición que al territorio de régimen común. Es decir, tenemos Concierto Económico, pero pagamos más que en el resto de España", ha indicado, para asegurar que "esto no tiene sentido".

A su juicio, el tipo del Impuesto de Sociedades en Euskadi del 28%, frente al 25% del resto del Estado y al 22,4% de la media europea, supone "una oferta mucho menos competitiva para el tejido empresarial". "Yo creo que el PNV no está de acuerdo con eso", ha manifestado.

Por ello, reclama que se rebaje el tipo, que se "alivie la situación de las rentas hasta 31.000 euros, que se mejoren las deducciones familiares y que se alivie la situación del impuesto de sucesiones". "Antes la gente venía aquí a empadronarse porque no se pagaba impuesto de sucesiones, ahora donde no se paga es en Castilla León", ha añadido.

Alfonso Alonso cree que hay que "utilizar el Concierto para ser más competitivos en un momento en el que la recaudación está creciendo al 10%".

"No se trata de vetos ni de politiqueos", ha indicado en alusión a la postura de su partido, que considera "moderada". "Es una posición de fondo, pero muy abierta a la negociación y con voluntad de acuerdo. Tiene que haber un entendimiento en materia fiscal. No adivino dónde puede haber otra llave que pueda desbloquear la situación de los Presupuestos", ha indicado.

EH BILDU Y PODEMOS

En esta línea, ha recordado que EH Bildu pone condición "que se eche al PSE-EE del Gobierno", que es "un chantaje", y que Euskadi "se meta en una aventura que, como se ha visto en Cataluña, ha dado muy mal resultado"."Y yo no me dedico a plantear el chantaje", ha indicado, para señalar que "ésas sí que son condiciones muy difíciles de asumir, por no decir imposible, y algunas muy faltas de respeto".

Por su parte, cree que Podemos tiene una posición "muy alejada de las posiciones centrales en políticas". "Nosotros, en cambio, podemos compartir en una visión de centralidad muchas cosas, pero queremos dejar nuestra impronta y orientar los Presupuestos", ha señalado.

En esta línea, ha recordado que él no defiende "nada diferente" a lo que ha dicho el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria. "Por tanto, no me parece tan difícil. Yo creo que poner como excusa que 'mi socio no me deja' --en alusión al PNV respecto al PSE-EE--. Creo que ellos tienen que ponerse de acuerdo y elegir. Es así de fácil. Ellos siempre dicen que somos muy fáciles y muy baratos, yo creo que este año cuando más. Claro que hay que hacer cambios en materia fiscal y, si no, será muy difícil el acuerdo", ha añadido.

A su juicio, su intención no es "perjudicar la recaudación", y ha considerado que bajar el tipo de Impuesto de Sociedades, como ha hecho Navarra, "es de sentido común y sería razonable" que se consensuase.