ATENTADOS. SÁENZ DE SANTAMARÍA INSTA A FIRMAR EL PACTO PORQUE "NUESTRA FORTALEZA ES LA DEBILIDAD DE LOS TERRORISTAS"

- Dice que la CUP "no tiene las cosas claras en defensa de la vida y la libertad" al rechazar la manifestación del sábado. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, instó este martes a los partidos que todavía no han suscrito el Pacto Antiyihadista a que lo hagan y se sumen al resto de fuerzas políticas porque "nuestra fortaleza es la debilidad de los terroristas".

Sáenz de Santamaría hizo estas declaraciones en una entrevista al Canal 24 horas, recogida por Servimedia, en alusión al comportamiento de PDECat, ERC, PNV y Unidos Podemos, que ayer participaron como observadores en la reunión del pacto contra el terrorismo celebrada en el Ministerio del Interior pero que siguen negándose a rubricar su contenido.

La vicepresidenta adujo que son los no firmantes quienes "tendrán que dar las razones" de sus reticencias a suscribir el pacto e indicó que la labor del Gobierno de España es "fortalecer la unidad a nivel europeo y a nivel global" porque "nuestra fortaleza es la debilidad de los terroristas".

Además, criticó que la CUP se niegue a asistir a la manifestación ciudadana convocada para el sábado contra los atentados de Barcelona y Cambrils y comentó que este tipo de decisiones se toman "cuando uno no tiene las cosas claras en defensa de la vida y la libertad".

Subrayó que el objetivo de la marcha cívica prevista para el sábado es "gritar a los terroristas que no tenemos miedo y somos más fuertes". "En este asunto no caben actuaciones como la que están llevando a cabo" desde la CUP.

A su juicio, los políticos de la CUP "son unos radicales" que dejan al descubierto su forma de pensar con su rechazo a la manifestación ciudadana con el argumento de que estará encabezada por el Rey, a quien acusa de financiar al terrorismo por sus buenas relaciones diplomáticas con el mundo árabe.

COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La 'número dos' del Ejecutivo de Mariano Rajoy destacó la "máxima colaboración y cooperación" que ha existido entre todas las administraciones y fuerzas de seguridad desde que un terrorista cometió el pasado jueves un atentado en La Rambla de Barcelona a bordo de una furgoneta que atropelló a más de un centenar de personas.

Resaltó que "desde el primer momento se convocaron reuniones operativas de todos los mandos" policiales y que ha existido una "colaboración muy intensa" con el Ayuntamiento de Barcelona, que dirige la podemista Ada Colau, además de con la Generalitat de Cataluña, que preside el independentista Carles Puigdemont.

Saénz de Santamaría alabó asimismo la "colaboración ciudadana" que ha resultado crucial para localizar y abatir el lunes al terrorista que cometió el atentado de La Rambla y subrayó que el comportamiento de todos los españoles ha contribuido a "reestablecer la normalidad", lo cual "a los terroristas les da mucho menos recorrido".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso