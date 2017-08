ATENTADOS. POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES CREEN QUE LA FILTRACIÓN SOBRE LA CIA PRIVARÁ A ESPAÑA DE INFORMACIÓN

El Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, coordinado por el que fuera portavoz del SUP José Manuel Sánchez Fornet, alertó este jueves de que la filtración sobre el aviso de la CIA acerca del atentado en Cataluña privará a España de información esencial para prevenir posibles acciones similares.

Estos policías y guardias civiles aseguran que esa filtración es un asunto "de extrema gravedad" y que la polémica sobre si fue la CIA o cualquier otra agencia la que advirtió de esa amenaza es "secundaria". "Si llegó por canales oficiales, la obligación de quienes la recibieron, CNI, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, era gestionar conforme a sus competencias la información recibida", aseguran.

Consideran que los Mossos, como Policía integral de Cataluña y dado que en la información recibía no existía ningún dato que permitiera investigar sino solo un aviso para adoptar medidas de autoprotección, "estaban obligados a adoptar alguna decisión preventiva que brilló por su ausencia".

En ese sentido, acusan al máximo responsable de los Mossos, Josep Lluis Trapero, de mentir al decir inicialmente que no se había recibido el aviso, y le reprochan que sus agentes "no hicieron nada" con la llamada del policía local de Bélgica sobre el imán de Ripoll, "no interpretaron policialmente" la explosión en Alcanar, "hizo política independentista con la seguridad de la ciudadanía" y cometió otros "varios y graves errores imputables a su incapacidad para dirigir la actuación policial en tan graves acontecimientos". "Todo un cúmulo de graves errores que deberían llevar con una mínima valoración objetiva al señor Trapero, que hace de portavoz político-policial de los independentistas vestido de uniforme, a su dimisión o cese fulminante", añaden.

Estos agentes creen que la Policía y la Guardia Civil deben "explicar y acreditar documentalmente" si la información recibida se envío a las brigadas de información de ambos cuerpos en Cataluña, y la atención prestada por las mismas. Todos los cuerpos que la recibieron, dicen, debían haber tenido la iniciativa de solicitar la ampliación de la misma, con el fin de obtener cualquier indicio que permitiera la investigación. No se puede actuar con tanta desidia y negligencia", denuncian.

"UN PAÍS DE TRIBUS POLICIALES"

En ese sentido, se muestran convencidos de que si la alerta hubiera sido sobre atentados contra cargos políticos "todos habrían corrido a recabar datos para prestar escoltas y pelotear con los políticos que les conceden a los mandos policiales medallas, ascensos, coches oficiales y prebendas". El hecho de que la misma alerta se enviara a varios cuerpos, prosiguen, "evidencia la consideración que tienen de nosotros: un país de tribus policiales y políticas en disputa en asuntos como el del terrorismo".

Consideran que la filtración periodística de esa información es "uno de los hechos más graves ocurridos en España es uno de los hechos más graves ocurridos en España desde que la Policía uso perros antidroga simulando buscar explosivos en los vehículos del 11-M para que no participara en el dispositivo la Guardia Civil".

"De haber habido coches con explosivos y haber explosionado ocasionando víctimas mortales, no se habrían depurado responsabilidades y se habrían repartido el mismo número de medallas rojas, con pensión, a los policías que ayudaron a las víctimas. Medallas manchadas de sangre y negligencia por quienes las conceden, usadas por un sistema político corrupto para tapar sus vergüenzas en materia de seguridad", añaden.

Finalmente, se muestran convencidos de que la persona que pasó esa información "debe estar escapando, si se ha enterado a tiempo, porque ha quedado al descubierto". "Los atentados de futuro no se comentan en asambleas; son conocidos por muy pocas personas, en círculos muy cerrados y es posible que al difundirse públicamente que llegó la alerta, una negligencia 'made in spain', se haya 'quemado' una fuente importantísima de inteligencia que podía evitar muchos atentados futuros en distintos países por la filtración de un cuerpo policial español".

Piden por ello que se aclare de dónde partió la filtración al medio, "al que no cabe hacerle ningún reproche por la publicación". "El próximo atentado que suframos (que lo habrá), deberíamos reflexionar sobre si no nos faltó información para evitarlo porque algún policía, funcionario o político de este país, con su filtración, además de poner en riesgo de muerte al infiltrado y su familia, es responsable de que no hayan llegado noticias que podían haber impedido ese futuro atentado", concluyó Sánchez Fornet.

