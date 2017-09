ANTICORRUPCIÓN REBAJA SU PETICIÓN DE CÁRCEL PARA PRENAFETA Y ALAVEDRA A DOS AÑOS

Google Plus

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones definitivas en el juicio que celebra en la Audiencia Nacional contra altos cargos de la Generalitat en el 'caso Pretoria', donde se destapó una red de corrupción que afectaba a distintas instituciones catalanas.

El Ministerio Público ha rebajado su petición de pena para los acusados de los seis años y 10 meses iniciales a dos años de cárcel para el ex secretario de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta y el ex consejero de Economía Maciá Alavedra.

La fiscal Ana Cuenca ha defendido sus conclusiones definitivas en el juicio en el que, sin embargo, ha elevado la petición de pena para el cabecilla de la trama, Luis Andrés García 'Luigi', de ocho a 13 años de cárcel, por entender que su actuación supone un delito continuado de cohecho y de falsedad documental, que se añaden a los de tráfico de influencias y blanqueo que le imputaba en un principio.

También se ha modificado al alza la petición de pena para el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartolomé Muñoz, para quien pide ocho años y cuatro meses de prisión, en vez de los seis años y 10 meses que solicitaba en un principio.

El ministerio público también eleva su petición de cárcel para el que fuera mano derecha de 'Luigi', Manuel Valera, para quien solicita ahora cuatro años y 10 meses de cárcel, cuando antes pedía dos años y nueve meses, al atribuirle un nuevo delito de cohecho continuado.

