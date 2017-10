(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL REY DICE QUE ESPAÑA RESOLVERÁ CON SUS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS EL "INACEPTABLE INTENTO DE SECESIÓN"

El Rey declaró este viernes que resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a la Constitución el "inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional".

En el discurso del acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrado en Oviedo y pocas horas antes del Consejo de Ministros en el que esté sábado se aprobarán las medidas para actuar en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución, Felipe VI dijo que el Estado resolverá la situación "por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años".

En presencia de Mariano Rajoy, el primer presidente que acude a la ceremonia de entrega de estos premios desde 1981, manifestó que durante las últimas décadas los españoles "hemos continuado nuestra historia, haciendo honor a nuestra decisión soberana de convivir juntos en democracia".

El Monarca indicó que los españoles han vivido y compartido éxitos y fracasos, triunfos y sacrificios, "que nos han unido en alegrías y sufrimientos. No lo podemos olvidar".

En este sentido, afirmó que "no queremos ni podemos renunciar a lo que juntos hemos construido, sumando las aportaciones de todos, que constituye un valiosísimo legado que a todos y cada uno nos pertenece por igual".

DESEO SINCERO DE CONVIVENCIA

Felipe VI relató que todo ello ha sido posible por un deseo "sincero" de convivencia y de entendimiento, el respeto a las normas y a las reglas de la democracia y por reconocer "con grandeza y generosidad los errores del pasado para no caer de nuevo en ellos".

Señaló que, de esta forma, se ha cimentado una España en la que todos sus ciudadanos, "cualesquiera que fuesen sus ideas, dondequiera que nacieran o vivieran", tuviesen la oportunidad de encontrar "su lugar en paz y libertad, sin temores ni miedos a la imposición ni a la arbitrariedad, alejados del rencor y las fracturas".

"Una España", añadió, "también, abierta y solidaria en la que pudieran reconocerse todos y cada uno de los españoles, y en la que los pueblos que la integran viesen protegidas, reconocidas y respetadas sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y sus instituciones, como un verdadero patrimonio común que sin duda nos enriquece y nos identifica".

El Rey dijo que ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en la desafección, ni en la división de la sociedad, "de las familias y de los amigos; y ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo".

Por ello, aseguró que la España del siglo XXI, "de la que Cataluña es y será una parte esencial", debe basarse en una suma leal y solidaria de esfuerzos, de sentimientos, de afectos y de proyectos.

Una suma, agregó, "que siga alimentando nuestra vocación universal, nuestro legítimo orgullo de pertenecer a la gran realidad democrática que es Europa".

EUROPA

Concluyó aseverando que Europa "forma parte del ser de esa España" y que la UE trasciende a los Estados "con respeto a todas nuestras identidades y sensibilidades".

De hecho, apuntó que la presencia en el acto del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; del Consejo de Europa, Donald Tusk, y del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, "simboliza, el compromiso, el apoyo y la solidaridad de las instituciones europeas con España, con nuestro sistema constitucional y con nuestro Estado social y democrático de Derecho".

Los españoles, continuó, "no olvidan ni olvidarán que la Unión ha sido siempre un referente para España en el origen y en la consolidación de nuestra democracia; y que ha impulsado decisivamente nuestra prosperidad y bienestar. Pueden estar seguros de que la Unión encontrará en nuestro país un pilar esencial de apoyo y lealtad ante los nuevos desafíos que juntos debemos afrontar".

