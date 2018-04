Un proyecto suspendido de Facebook busca obtener datos médicos de pacientes de EEUU para mejorar sus tratamientos

Algunos de los principales hospitales de Estados Unidos recibieron una propuesta por parte de Facebook para que proporcionasen a la red social datos médicos anónimos de sus pacientes, como información sobre enfermedades y prescripciones, para un proyecto de investigación de la compañía.

Según ha revelado el medio estadounidense CNBC, Facebook pretendía combinar esta información con otros datos de sus usuarios que había recopilado. El objetivo de la iniciativa era ayudar a los centros sanitarios a precisar mejor qué pacientes pueden necesitar cuidados o un tratamiento especial.

No obstante, este proyecto solo ha llegado a su fase de planificación y se encuentra en suspensión por el escándalo de Cambridge Analytica y las recientes críticas a Facebook por la gestión de datos de sus usuarios. Un portavoz de la red social ha defendido que esta no ha "recibido, compartido o analizado" los datos de "nadie". Pero según ha podido saber el citado medio, Facebook abordó en marzo un posible acuerdo de intercambio de datos con las instituciones Stanford Medical School y American College of Cardiology.

La información pretendida por Facebook preveía ocultar los datos personales de pacientes, como el nombre. La compañía había planteado utilizar la técnica critpográfica del 'hashing' para cruzar las bases de datos de los usuarios de los hospitales con los de su propia plataforma. Toda esta información sería únicamente utilizada para tareas de investigación llevadas a cabo por la propia comunidad médica, ha defendido Facebook.

Esta combinación de datos tendría una aplicación inicialmente relacionada con la salud cardiovascular. Por ejemplo, plantearía escenarios como, por ejemplo, el de una persona mayor sin demasiados amigos --información que se extraería de la red social--, que podría tener más necesidad de que se enviase una enfermera a su domicilio para comprobar su estado tras una intervención quirúrgica.

Según una fuente anónima, en las conversaciones previas no se abordó la necesidad o no del consentimiento expreso de los pacientes para proporcionar sus datos.