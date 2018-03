El abogado de los padres de Gabriel:"Patricia y Ángel han abierto una brecha de esperanza"

El abogado Francisco Torres, letrado de los padres del niño asesinado Gabriel Cruz, ha afirmado hoy que tanto Patricia Ramírez como Ángel Cruz "han abierto una especie de brecha de esperanza de que se puede ser incluso extraordinariamente digno en un asunto tan macabro como éste".

Así lo ha asegurado a los medios el abogado tras abandonar la Ciudad de la Justicia de Almería, donde esta mañana ha prestado declaración como testigo la abuela paterna del menor asesinado en Las Hortichuelas Bajas de Níjar (Almería), Carmen Sicilia.

El letrado ha declinado informar del contenido de dicha declaración porque el caso "está bajo secreto de sumario y, consecuentemente, poco se puede decir en cuanto a eso".

"Nosotros queremos transmitir el pesar y el dolor de una situación tan horrible que con tanta dignidad han llevado tanto Patricia como Ángel", ha añadido Torres, quien ha confiado en que "se haga justicia aunque al pobre Gabriel nadie lo va a devolver ya"

Ha destacado que se trata de una situación "horrorosa" y "dolorosa" para los padres y la abuela, por lo que espera que "ese mensaje de dignidad se mantenga en el tiempo, ese mensaje transmitido por Patricia y Ángel, y que ese rayo de esperanza al que hacía alusión, valga un poco para que la gente sea más solidaria, más generosa, que no pasen cosas tan horribles como esto".

La declaración de Carmen Sicilia, que ha tenido lugar en una sala contigua al juzgado de guardia, ha comenzado a las 12.00 horas y ha concluido 45 minutos después.

Torres ha descartado que por el momento haya más declaraciones de familiares y vecinos, y ha dicho que, aunque tenga buena relación con los abogados de Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte de Gabriel, no le interesa "absolutamente nada en un sentido u otro" lo que digan éstos.

"Nosotros tenemos nuestra forma de llevar a cabo la acusación y en todo caso, sí que quiero transmitir eso como mensaje fundamental. Ese tratado sobre la dignidad que han escrito tanto Patricia como Ángel, en esas circunstancias tan extraordinariamente duras, que persista, que se mantenga", ha incidido.

Por ello, ha pedido que no se busquen "tantas cosas raras como habitualmente publican" porque "hay gente normal que sufre" y con eso es con lo que hay que quedarse.

Por su parte, el abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, ha reclamado una vez más "serenidad" porque "la única manera de impartir justicia y que ésta sea justa es desde la serenidad".

Sobre la declaración de Carmen Sicilia ha afirmado que ha habido en ella "sentimientos personales que hay que respetar mucho".

"Me gusta mucho una cita de la Madre Teresa de Calcuta que siempre me ha inspirado: Ningún sufrimiento me es ajeno", ha afirmado.

Reconoce que siempre es "duro" para los afectados porque "cuando se comete un delito, sufre mucha gente".

"Creo que cuando se trata de resolver conflictos sociales, hay que valorar no sólo el efecto inmediato, sino también a largo plazo, cuál es el mejor remedio social y la manera más adecuada de impartir justicia", ha dicho no obstante.

Sobre un posible traslado de su cliente a otra prisión, ha dicho que "es una interna como cualquier otra en un centro penitenciario", aunque reconoce que el aislamiento es un "régimen duro".