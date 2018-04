Qualcomm renombra su procesador Snapdragon 670 como Snapdragon 710, que se estrenará en dos dispositivos Xiaomi

El portal XDA Developpers revela que ha recibido archivos de 'firmware' en los cuales todo lo referente a Snapdragon 670 ha sido sustituido por Snapdragon 710. En un principio, el informador pensó que se tomó la decisión de utilizar un procesador más moderno, pero explica que una fuente fiable le confirmó que Snapdragon 670 ya no existe y será reemplazado por el 710.

Roland Quandt, del medio WinFuture, escribió en su Twitter sobre la creación de Snapdragon 710. Mientras observaba el código fuente del kernel para Snapdragon 670 descubrió que el procesador poseerá un clúster de CPU de doble núcleo de gama alta (ARM Cortex-A75 personalizado) y otro clúster hexa-core de gama baja (ARM Cortex-A55 personalizado). En referencia a su GPU, contará con Adreno 615 con frecuencias entre 430 y 700 megahercios.

El medio citado revela algunas características de dos dispositivos Xiaomi que aún no han salido al mercado, con nombres en clave de "Cometa" y "Sirius". Cometa forma parte de la gama 'Mi' y contará con un procesador Snapdragon 710, pantalla OLED con función 'Always on Display' (una característica que permite ahorrar batería, ya que el dispositivo muestra información sin encender la pantalla), sistema operativo Android 8.1 Oreo, Doble SIM, IR Blaster (sistema de infrarrojos) y una batería de 3.100 miliamperios hora, aunque no poseería NFC ni ranura para tarjeta microSD.

El otro dispositivo de Xiaomi, llamado Sirius, también forma parte de la gama 'Mi' y montará un procesador Snapdragon 710, pantalla OLED con 'notch' y función Always on Display. Sirius trabaja con el SO Android 8.1 Oreo y cuenta con tarjeta dual SIM, IR Blaster, una batería de 3.120 miliamperios hora y modo retrato en la cámara. De la misma manera que Cometa, no poseerá NFC ni tarjeta MicroSD.