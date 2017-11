Heroes Comic Con Madrid emprende el camino para ser referente internacional

Con la viñeta como protagonista Heroes Comic Con Madrid arranca hoy su segunda edición, una cita que pretender convertirse en referente internacional en la que los amantes del noveno arte tendrán la oportunidad de encontrase con el padre de Batman y Superman, Frank Miller.

Durante tres días, el pabellón 5 de la Feria de Madrid acoge un "evento de entretenimiento en mayúsculas" de la mano de esta feria que, según ha explicado a Efe Reyes Sáez de Juano, directora del certamen, ha emprendido el camino para parecerse citas internacionales como la San Diego Comic Con, la mayor cita para el mundo del cómic, la televisión y el cine.

"Ese es nuestro camino y ahí es donde queremos llegar, este año damos un paso muy importante. Ahora mismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, tenemos la posibilidad de darle ese carácter internacional y que Madrid se convierta en un ciudad de referencia en el cómic mundial", ha expresado.

Organizada por Easyfairs Iberia, el Heroes Comic Con Madrid pretende superar este año la cifra de 50.000 asistentes con un cartel que anuncia las visitas de personalidades como el propio Frank Miller, Brian Azzarello, Phil Jiménez, Kevin Maguire, Olivier Coipel o Paul Renaud; así como los españoles David Rubín, Juan Díaz Canales o Pedro Vera.

Autores que compartirán espacio con actores como Stefan Kapicik (Coloso en la película "Deadpool"), la actriz Ingvild Deila, cantante y actriz que dio vida a la princesa Leia en la película "Star Wars: Rogue One", y la actriz británica Lena Headey, quien da vida a Cersei Lannister de "Juegos de Tronos".

"Desde la organización apostamos por Madrid, porque es una ciudad que sabemos que estaba ansiosa por tener el cartel de invitados como el que tenemos este año", ha destacado Sáez de Juano sobre esta cita que, en su afán por convertirse en referente, cuenta también con industrias del entretenimiento como el cine, las series de televisión (de la mano de Netflix y FOX), la música o el cosplay.

Pero si hay un auténtico protagonista en Heroes Comic Con Madrid ése es el visitante, niños, jóvenes y mayores que no dudan en disfrazarse de sus personajes favoritos para fotografiarse y disfrutar junto al "Batmovil".

Y así lo han hecho Víctor, Dani y Dani, tres amigos de Alcalá de Henares (Madrid) que se esconden tras los disfraces de "Lobo", "Spiderman" y "Médico de la Peste Negra".

"Ahora que nos han traído a Madrid algo como la Comic Con sí que era indispensable venir, en cuanto lo vimos decidimos venir disfrazados como vinimos hace cinco años (cuando era Expocómic). Lo que hemos visto es increíble, está todo genial", ha relatado un feliz "Lobo".

Aunque, según ha puntualizado, para ellos lo más importante es "la viñeta", y por eso a "Spiderman" le tiemblan las telarañas al pensar que en pocas horas va a poder dar a Frank Miller un cómic para que se lo firme.

"Hemos venido mucho por eso, aquí tengo un cómic que está deseando que me lo firme Miller. Es una grandísima oportunidad para los que no podemos pagar un viaje a Estados Unidos, por eso es mejor éste que nos pilla al lado de casa", ha expresado el arácnido, quien para realizar su disfraz no ha necesitado más que "un pijama y una sudadera con las mangas arrancadas".

Con el objetivo de apoyar a los nuevos valores de la viñeta española, la feria pondrá a su disposición a editores como Olivier Jalabert (Glenat), Elsa Sztulcman (Dupuis), Rickey Purdin (Marvel Comics), y Lawrence Ganem (DC Entertainment), a los que podrán mostrar sus trabajos y abrir nuevas vías de trabajo. En este sentido, el certamen también cuenta con un espacio donde se dan cita alrededor de cincuenta jóvenes dibujantes.

Además, a lo largo de estos tres días se realizarán desfiles y pasacalles relacionados con Star Wars y Star Trek, y en el escenario principal se celebrará tanto un concurso cosplay (disfraces de sus personajes preferidos) como uno de cante y baile K-pop. Actividades que se desarrollarán junto a talleres de dibujo e ilustración para niños y jóvenes.

Heroes Comic Con trae como novedad en esta segunda edición la primera edición de los premios Carlos Giménez de la industria del cómic español, unos galardones que rinden "homenaje" al creador y padre del llamado "cómic patrio", con obras como "Paracuellos", "Barrio" o "Los profesionales".