Guillermo del Toro competirá en Venecia con "The shape of water"

El realizador mexicano Guillermo de Toro competirá en el 74 Festival de Cine de Venecia con su película "The shape of water", informaron hoy los organizadores del certamen, que se celebrará entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre.

En una rueda de prensa en Roma, el director de la Mostra, Alberto Barbera, avanzó que, en su opinión, "es el mejor trabajo que Del Toro ha realizado en los últimos diez años".

De 119 minutos de duración, "The Shape of water" narra el descubrimiento de una criatura acuática antropomórfica y cuenta con un reparto conformado por Sally Hawkings, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg y Octavia Spencer.

El cineasta mexicano competirá con esta obra de ciencia ficción romántica por el "León de Oro" de la "Mostra" veneciana, que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre.

Competirá en la Sección Ofician con otras 20 cintas de realizadores como Darren Aronofsky ("Mother!"), George Clooney ("Suburbicon"), Xavier Legrand ("Jusqu'à la garde") o el italiano Paolo Virzì ("The leisure seeker").

También optará al León de Oro Paul Schrader ("First Reformed"), el documentalista Frederick Wiseman ("Ex Libros - The New York Public Library"), Hirokazu Koreeda ("The Third Murder"), Abdellatif Kechiche ("Mektoub, My Love: Canto Uno") o el artista chino Ai Weiwei, que dirige el documental sobre la inmigración "Human Flow".

El Festival de Cine de Venecia dará comienzo formalmente el 30 de agosto con la proyección del filme de apertura, "Downsizing", del estadounidense Alexander Payne, que también compite en la principal categoría.

El jurado de la sección oficial estará presidido por la actriz estadounidense Annette Bening e integrado además por el director mexicano Michel Franco, el húngaro Ildikó Enyedi, la actriz británica Rebecca Hall, la francesa Anna Mouglalis, la actriz italiana Jasmine Trinca, el crítico anglo-australiano David Stratton, el director británico Edgar Wright y el cineasta de origen chino Yonfan.