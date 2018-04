Director del Máster de Cifuentes matiza: el acta era "un documento interno para el rector" del que recibió "presiones"

El director del Máster de la presidenta Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, ha matizado sus declaraciones y ha asegurado que el acta que presentó no era "una reconstrucción" sino "un documento interno para el rector" de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, del que había recibido "presiones".

Así lo ha indicado en declaraciones a 'El Confidencial' recogidas por Europa Press, después de la polémica generada por su entrevista esta misma mañana en 'Onda Cero, donde afirmó que "reconstruyó" el 21 de marzo, después de que saltara la polémica, y por orden del rector el acta del tribunal que supuestamente había examinado a la presidenta.

"No es reconstrucción de ninguna acta sino que bajo la presión del rector se elabora un documento para él, un documento interno. No es un acta oficial. La versión definitiva del acta tiene que estar en los servicios administrativos de la Universidad", ha matizado ahora, para a continuación asegurar que se arrepiente de "haber sucumbido a las presiones de una autoridad académica por el respeto al principio de lealtad institucional".

En estas nuevas declaraciones, Álvarez Conde asegura que a Cifuentes solo la conoció personalmente una vez, de lo que debe haber registro en la Delegación del Gobierno. En dicha reunión pensaron el tema del Trabajo Fin de Máster (TFM), que fue seguridad pública. Según ha dicho, el tema le pareció bien y la presidenta se encargó de ir elaborando el proyecto.

"Ese proyecto de trabajo me lo envió. No personalmente sino a través del medio que ella consideró oportuno, no sé si un asesor o un chófer, y yo lo iba corrigiendo en el mismo sentido", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que el día de la presentación del trabajo, el 2 de julio de 2012, el se encontraba en Aranjuez en un curso de verano ya que "el director de un curso no es normal que vaya a una lectura de Trabajo de Fin de Máster". Álvarez Cobo no puede afirmar si ha habido o no acto pero lo que les dicen las profesoras es que sí.