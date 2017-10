Más de 5.000 niños han sido reunidos con sus familias desde que estalló la guerra en Sudán del Sur

El niño número 5.000 tiene 17 años y huyó de Tombura, en el estado de Equatoria Occidental. Buscó refugio en Wau, en el oeste de Bahr El Ghazal, y tras más de cuatro años solo ha podido reencontrarse con su madre, según un comunicado conjunto de Save the Children y UNICEF.

"Agradezco a las personas que me han rescatado", ha dicho el joven, que ahora quiere retomar las clases y "algún día ayudar a otros niños que sufren". Su madre ha contado que "sólo comía para seguir con vida", con la esperanza de encontrar algún día a su hijo: "Fue difícil olvidarlo porque no lo vi muerto y no lo enterré".

El representante de UNICEF en Sudán del Sur, Mahimbo Mdoe, ha destacado que "mantener a las familias juntas es la mejor manera de garantizar que los niños estén protegidos", de ahí que la reunificación sea "tan importante". "Los niños dependen de su familia para lograr una sensación de estabilidad, protección y apoyo, algo que es aún más necesario en tiempos de conflicto", ha señalado.

Las organizaciones tienen registrados a 16.055 menores no acompañados y aún buscan familiares o tutores para más de 10.000. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es esta reunificación y más expuesto está el niño a situaciones de violencia, explotación económica y sexual, abuso y trata.

El proceso se complica, en gran medida, por la falta de infraestructura y línea telefónica en muchas áreas, lo que obliga al personal responsable a realizar todo tipo de esfuerzos para investigar, incluso caminar durante horas.