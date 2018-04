El primer ministro propone elecciones anticipadas en Armenia para elegir al nuevo jefe del Gobierno

El nuevo primer ministro de Armenia, Karen Karapetyan, ha asegurado este miércoles que no está de acuerdo con la propuesta que le ha trasladado el líder opositor, Nikol Pashinyan, para elegir al próximo jefe del Gobierno y ha subrayado que está dispuesto a convocar elecciones anticipadas para que sean los armenios los que tomen la decisión en las urnas, ha informado la agencia de noticias local Armenpress.

"No sé de ningún país donde el candidato del pueblo sea elegido de ese modo, se hacen elecciones para eso. Un ciudadano puede creer que alguien es aceptable y otro cree que otra figura es aceptable, ¿qué hacemos entonces? El candidato del pueblo no se elige así. Propongo celebrar elecciones parlamentarias anticipadas y si él es el candidato del pueblo, llegará" al poder, ha afirmado el jefe del Gobierno.

Karapetyan ha dicho que lo mejor sería que todas las fuerzas políticas se reúnan para hablar y tratar de buscar una solución a la actual coyuntura y ha señalado que, con ese objetivo, ya ha propuesto una plataforma de diálogo.

"Hemos desarrollado leyes y la Constitución y no podemos salirnos de este campo. Si no se hace de modo que sea al dictado de una fuerza política, todos debemos sentarnos y decidir cómo celebrar elecciones anticipadas. La legislación así lo establece, que el candidato del pueblo es elegido en elecciones. La decisión se toma en elecciones. Si conocen un país en el que se elija de otra manera, por favor que me lo digan", ha dicho el primer ministro.

Karapetyan ha asumido esta semana el cargo de jefe de Gobierno de forma provisional, tras la dimisión de su antecesor, el expresidente Serzh Sargsyan, cuyo nombramiento ha generado la ola de protestas liderada por el movimiento opositor Yelq.