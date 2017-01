Las 100 mejores frases de Barack Obama

ECONOMÍA

1. "Juntos, hemos despejado los escombros de la crisis, y podemos decir con una confianza renovada que el estado de nuestra unión es más fuerte".



2. "Después de varios años de una penosa recesión, nuestros negocios han creado más de seis millones de nuevos empleos".



3. "Es obligación de nuestra generación arrancar nuevamente el verdadero motor del crecimiento económico de los Estados Unidos, que es una clase media próspera y creciente".



4. "La mayoría de nosotros está de acuerdo en que un plan para reducir el déficit tiene que ser parte de nuestra agenda. Pero seamos precisos: la reducción del déficit por sí sola no es un plan económico. Una economía creciente que cree empleos buenos de clase media; esa tiene que ser la Estrella del Norte que guíe nuestros esfuerzos".



5. "Nuestra primera prioridad es hacer que los Estados Unidos sean un imán para atraer nuevos empleos y manufactura".



6. "Le exhorto a este Congreso a que ayude a crear una red de quince de estos centros y así garantizar que la próxima revolución en la manufactura sea 'Hecho en Estados Unidos".

7. "Esta noche, declaremos que, en la nación más rica de la Tierra, ninguna persona que trabaje a tiempo completo debe vivir por debajo del nivel de pobreza, y aumentar el salario mínimo federal a $9.00 la hora".

8. "Esta crisis nos ha recordado a todos que sin vigilancia, el mercado puede descontrolarse y que una nación no puede prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo a los ricos".

9. "Nuestra economía se ha recuperado. Una década de guerra ha concluido. Una larga campaña ha terminado".



10. "Queremos que nuestros hijos vivan en unos EEUU que no tienen una losa de deuda, que no se debilitan por la falta de igualdad, que no están amenazados por el poder destructivo de un planeta en calentamiento. Queremos que hereden un país que es seguro y respetado, admirado en todo el mundo".



11."A Estados Unidos le va bien cuando todo el mundo puede encontrar un trabajo, cuando los salarios permiten a las familias salir de las penurias".

12. "Porque nuestro viaje no está completo hasta que nuestras esposas, nuestras madres, y nuestras hijas puedan ganarse la vida de acuerdo a sus esfuerzos”.



POLÍTICA EXTERIOR

13. "Esta noche, estoy anunciando que iniciaremos conversaciones para una Alianza Transatlántica de Comercio e Inversión amplia con la Unión Europea, porque el comercio que sea libre y justo a través del Atlántico sustenta millones de empleos americanos bien remunerados".



14."Después de una década de guerra agotadora, nuestros valientes hombres y mujeres uniformados están regresando a casa".



15. "Esta noche, puedo anunciar que durante el próximo año, otras 34.000 tropas estadounidenses en Afganistán regresarán a casa. Esa reducción continuará. Y nuestra guerra en Afganistán terminará a finales del año que viene".



16. "Hoy, la organización que nos atacó el 11 de septiembre es una sombra de lo que era".



17. "Haremos lo que sea necesario para impedir que Irán obtenga un arma nuclear".



18. "El régimen en Corea del Norte debe comprender que sólo logrará seguridad y prosperidad cumpliendo con sus obligaciones internacionales".



19. "Los actos de provocación como el que vimos anoche sólo resultarán en un mayor aislamiento, ya que permaneceremos firmes en el respaldo de nuestros aliados, fortaleceremos nuestras propias defensas de misiles, y estaremos a la cabeza del esfuerzo mundial por tomar acción firme en respuesta a estas amenazas".



20.“Nosotros el pueblo, todavía creemos que la seguridad permanente y la paz duradera no requieren de una guerra perpetua”.



21. "Mostraremos nuestro coraje para tratar y resolver nuestras diferencias con otras naciones de manera pacífica”.

22. "Lo que se nos pide ahora es una nueva era de responsabilidad, un reconocimiento, por parte de cada estadounidense, de que tenemos deberes para con nosotros, nuestra nación, y el mundo".

CONTROL DE ARMAS

23. "La abrumadora mayoría de los estadounidenses, aquellos que creen en la 2ª Enmienda, ha unido fuerzas en torno a una reforma de sentido común, como las investigaciones de antecedentes que harán que sea más difícil para los criminales obtener un arma".



24. "Cada una de las propuestas merece una votación en el Congreso. Si usted quiere votar que no, esa es su elección. Pero estas propuestas merecen un voto".



25. "Gabby Giffords merece un voto. Las familias de Newtown merecen un voto. Las familias de Aurora merecen un voto. Las familias de Oak Creek, y Tucson, y Blacksburg, y las otras incontables comunidades desgarradas por la violencia de las armas merecen un simple voto".



26. "Nuestro viaje no acabará hasta que todos nuestros hijos sepan que cuidaremos de ellos y que les mantendremos lejos del daño".

LIBERTAD E IGUALDAD

27. "Los que nos hace América es la creencia de que todos los hombres somos iguales".



28."Ninguna unión basada en la libertad y la igualdad puede sobrevivir medio esclava y medio libre".



29. "Nuestra libertad es un regalo de Dios, debe ser cuidado por su pueblo aquí en la Tierra”.



30. "Una gran nación tiene que proteger a los vulnerables".



31."Cumplimos con nuestro credo cuando una niña nacida en la mayor pobreza sabe que tiene la misma oportunidad de tener éxito que cualquier otro".



32. "Nuestro viaje no acabará hasta que nuestros hermanos y hermanas homosexuales sean tratados como iguales"



CAMBIO CLIMÁTICO

33. "Por el bien de nuestros hijos y de nuestro futuro, tenemos que hacer más para combatir el cambio climático".



34. "Podemos optar por creer que la Supertormenta Sandy, y la sequía más severa en varias décadas, y los peores incendios forestales que hayan experimentado algunos estados fueron simplemente una desafortunada casualidad. O podemos optar por creer en el juicio contundente de la ciencia y tomar medidas antes de que sea demasiado tarde".



35. "Si el Congreso no toma medidas pronto para proteger a las generaciones futuras, yo lo haré. Yo le daré instrucciones a mi Gabinete para que formule medidas ejecutivas que podamos tomar, ahora y en el futuro, para reducir la contaminación, preparar a nuestras comunidades para las consecuencias del cambio climático, y agilizar la transición a fuentes de energía más sostenibles".



36. "Responderemos a la amenaza del cambio climático, porque sabemos que no hacerlo traicionaría el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras".

ESTADOS UNIDOS

37. "Rechazamos creer que Estados Unidos tiene que elegir entre cuidar de la generación que construyó este país o invertir en la generación que construirá nuestro futuro".



38. "Siempre hemos comprendido que cuando los tiempos cambian tenemos que cambiar nosotros".



39."Nuestra fortaleza se ha de basar en la prosperidad de la clase media".



40. "No podemos confundir absolutismo con principios, o sustituir espectáculo por política, o tratar los insultos como un debate razonable".



41. "No hemos sucumbido a la ficción de que todos los malos de la sociedad pueden ser solucionados por el Gobierno".



42. "Creo que podemos mantener la promesa de nuestros fundadores, la idea de que si estás dispuesto a trabajar duro, no importa quién eres o de dónde vienes o qué aspecto tengas o a quién ames. No importa si eres negro o blanco, hispano, asiático o nativo americano; joven o viejo; rico o pobre; discapacitado o no, gay o heterosexual, puedes vivir en América si estás dispuesto a intentarlo".



43 ."Siempre he creído que la esperanza es esa cosa tozuda dentro de nosotros que nos insiste, pese a las pruebas en contra, en que algo mejor nos espera y nos hace tener la valentía de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando".



44. "Esta noche, en estas elecciones, vosotros, el pueblo de EEUU, nos recordasteis que aunque nuestro camino ha sido duro, aunque nuestra travesía ha sido larga, nos hemos repuesto, hemos luchado por volver".



45. "Y hoy, pese a lo duro que hemos pasado, pese a todas las frustraciones de Washington, nunca he estado más esperanzado sobre nuestro futuro.

46."No hablo de optimismo ciego, el tipo de esperanza que simplemente ignora las tareas por delante".



47. "Tanto si me gané vuestro voto como si no, os he escuchado, he aprendido de vosotros y me habéis hecho un presidente mejor. Con vuestras historias y luchas, vuelvo a la Casa Blanca más determinado e inspirado que nunca para el trabajo que hay que hacer y que tenemos por delante".



48. "Hoy votasteis por la acción, no por la política de siempre. Nos escogisteis para que nos concentremos en vuestros empleos, no en los nuestros".



49. "No quiere decir que vuestro trabajo se ha acabado. El rol de los ciudadanos en una democracia no acaba con vuestro voto. América nunca ha consistido en lo que puede hacer hecho por uno, sino en lo que puede ser hecho por nosotros juntos a través de el trabajo en el autogobierno que es frustrante, duro, pero necesario. Sobre ese principio nos fundamos"



50. "Dentro de nuestros corazones sabemos que para los EEUU de América, lo mejor todavía está por venir".



51. "Estaremos en desacuerdo, a veces ferozmente sobre cómo llegar hasta ahí. Como ha pasado desde hace dos siglos, el progreso vendrá en los ajustes y los comienzos".



52. "Esta noche, más de 200 años después de que una antigua colonia ganase el derecho a determinar su propio destino, la tarea de perfeccionar nuestra unión va adelante. Camina hacia delante gracias a vosotros".



53. "Los debates que tenemos son una marca de nuestra libertad. Nunca debemos olvidar que mientras hablamos, personas en naciones lejanas arriesgan sus vidas en este momento sólo por una oportunidad de debatir sobre los problemas que importan".



54. "Todos vosotros sois una familia. No importa lo que hagáis o donde vayáis desde aquí, llevaréis con vosotros el recuerdo de la historia hecha juntos y tendréis el agradecimiento de por vida de un presidente agradecido. Gracias por creer en el camino, a través de todas las colinas, a través de todos los valles".



55. "Quiero agradecer a todos los estadounidenses que han participado en estas elecciones, hayáis votado por mí por primera vez o hayáis hecho una larga cola. Por cierto... tenemos que arreglar eso".



56. "Reconocemos que sin importar qué tan responsablemente vivimos, cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede sufrir un despido, o una enfermedad repentina, o que nuestra casa se la lleve una tormenta terrible".

57. "Sabed que vuestros pueblos os juzgarán por lo que podéis construir, no por lo que destruyais".



58. "La grandeza nunca es un regalo. Debe ganarse".



59. "Sabemos que nuestra herencia multiétnica es una fortaleza, no una debilidad".



60. "A partir de hoy, debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y volver a empezar la tarea de rehacer Estados Unidos".



61. "Lo que no entienden los cínicos es que el terreno que pisan ha cambiado y que los argumentos políticos estériles que nos han consumido durante demasiado tiempo ya no sirven".



62. "Rechazamos como falsa la elección entre nuestra seguridad y nuestros ideales".



63. "Hemos elegido la esperanza sobre el temor, la unidad de propósitos sobre el conflicto y la discordia".



64. "Con esperanza y virtud, sorteemos nuevamente las corrientes heladas, y aguantemos las tormentas que nos caigan encima".

INMIGRACIÓN

65. "Ha llegado la hora de una reforma migratoria integral".



66. "Envíenme un proyecto de ley de reforma migratoria integral en los próximos meses y lo voy a promulgar de inmediato".



67. "Una reforma verdadera significa contar con una sólida seguridad fronteriza".



68."Una reforma verdadera significa establecer un camino responsable para ganarse la ciudadanía. Un camino que incluya aprobar una verificación de antecedentes, pagar impuestos y abonar una multa significativa, aprender inglés y ocupar su lugar correspondiente en la cola, detrás de aquellos que están tratando de residir legalmente en el país".



PATRIOSTISMO

69. "Tenemos una capacidad sin fin para asumir riesgos y un don para reinventarnos. Queridos compatriotas, estamos hechos para este momento".



70. "Nos dieron una república, un gobierno de, por y para el pueblo, confiándole a cada generación la obligación de mantener a salvo nuestro credo”.



71. "La nación premia el esfuerzo y la determinación de cada estadounidense".



EDUCACIÓN

72. "Esta noche, propongo colaborar con los estados para poner el preescolar de alta calidad a la disposición de todo niño en los Estados Unidos".



73. "Cada dólar que invertimos en la educación preescolar de alta calidad puede ahorrar más de siete dólares más adelante con el mejoramiento de las tasa de graduación, la reducción del embarazo en la adolescencia, e incluso la reducción de la delincuencia violenta".

EN CAMPAÑA

74. "Durante los últimos cuatro años hemos hecho un progreso real, saliéndonos de esas políticas que nos llevaron a dos guerras, a un déficit y a una crisis económica, la peor desde la Depresión".



75. "El gobernador Romney nos quiere llevar a esas políticas erradas, a una política exterior que es peligrosa, arriesgada; políticas económicas que no crearán empleos, que no van a reducir el déficit".



76. "Quiero asegurarme de tener el mejor sistema educativo del mundo, reteniendo a nuestros trabajadores para los trabajos del mañana. Quiero controlar nuestra propia energía, al poder desarrollar nuestra industria del petróleo del gas".



77. "Quiero reducir el déficit haciendo recortes, pero también exigiéndole a los ricos que colaboren un poco, para poder invertir en investigación y tecnología, y prepararnos para una economía de punta".



78. "Como presidente del Estado, mantendré el ejército más poderoso del mundo, manteniendo la fe en nuestros soldados y atacando a los que nos hacen daño".



79. "Y si yo tengo el privilegio de volver a ser presidente durante los próximos cuatro años, les prometo que siempre escucharé lo que necesiten ustedes y sus familias, y trabajaré todos los días de mi vida para que América siga siendo la nación más poderosa del mundo. Muchísimas gracias".

80. "Hace cuatro años dije que no era un hombre perfecto, y que no sería un presidente perfecto, y eso es probablemente una promesa que el gobernador Romney probablemente piensa que mantuve".



81. "Mi abuela murió tres días antes de que yo fuera electo presidente. Era ferozmente independiente. Sólo con una educación de escuela secundaria, comenzó como secretaria y llegó a ser vicepresidente de un banco local".



82. "Durante 18 meses ha estado hablando (a Ronmey) de su plan de recortes fiscales y ahora, a cinco semanas de las elecciones, dice que su gran idea 'no importa".

ESPAÑA Y EUROPA

83. "No podemos permitir que España se derrumbe por la crisis económica".



84. "Tenemos que asegurararnos de que España recibe el apoyo de Alemania".



85. "Mientras mejor estén ellos (Europa), mejor estaremos nosotros".



86. "Hemos trabajado mucho para que toda la Unión Europea reconozca que necesitan trabajar juntos para resolver la crisis y tenemos que asegurarnos de que todos los países en la región trabajen juntos".



87. "La respuesta de Europa no fue tan rápida como la de Estados Unidos cuando estalló la crisis económica".



88. "En España, después de que estalló la burbuja inmobiliaria, la reacción no fue rápida. Por consiguiente, ha tenido muchos problemas para obtener préstamos".

EN MÉXICO

89. "Aunque el perfeccionamiento de la democracia es una labor que nunca termina, como sabemos en nuestros dos países, avanzamos sabedores de la verdad que dijo Benito Juárez: 'La democracia es el destino de la humanidad".



90. "Compartimos su creencia en que uno debería pasar el día sin tener que pagar sobornos".



91. "Reconocemos que la mayoría de las armas utilizadas para cometer crímenes aquí en México vienen de Estados Unidos".



92. "No nos limitemos a vendernos más cosas mutuamente; construyámoslas juntos".



93. "Ustedes son el sueño. Este es su momento. Y a medida que se acercan al futuro que ustedes saben que es posible, recuerden siempre que su mayor socio, el país que más empuja por su éxito, es su vecino más cercano y mejor amigo, los Estados Unidos de América".

MICHELLE OBAMA

94. "Hay una gran cantidad de temas que quiero tocar esta noche, pero la más importante es que hace 20 años que me convertí en el hombre más afortunado de la Tierra, porque Michelle Obama aceptó casarse conmigo".



95. "Así que, cariño, feliz aniversario, ahora, dentro de un año no lo celebraremos frente a 40 millones de personas".



EN BERLÍN



96. "No somos ciudadanos de Estados Unidos o Europa. Somos ciudadanos del mundo y nuestros destinos están unidos".



97. "Mientras haya muros en nuestros corazones, debemos esforzarnos para derribarlos".

98. "Hoy las amenazas no son tan espantosas como eran hace medio siglo, pero la lucha por la libertad, la seguridad y la dignidad humana, esa lucha, continúa.

99. "Vengo hoy aquí, a esta ciudad de esperanza, porque las pruebas a las que nos somete nuestro tiempo exigen el mismo espíritu de lucha que definió a Berlín hace medio siglo".



100."Somos más libres cuando todos pueden aspirar a su propia felicidad… Tenemos que tener economías que funcionen para todos los ciudadanos, no solo para los que están en lo alto".