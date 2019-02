El expresidente Óscar Arias comparece ante la Fiscalía tras las denuncias por abusos sexuales contra él

Arias ha estado en la sede judicial durante cerca de una hora y ha declinado hacer comentarios sobre las causas contra él, según ha informado el diario costarricense 'La Nación'.

"Ustedes saben que durante los últimos 50 años siempre he contestado preguntas sobre cualquier tema y he tenido siempre una relación muy cordial con los periodistas", ha dicho ante la prensa.

"En esta oportunidad, mi abogado defensor me ha pedido que lo más conveniente es, en vista de que están estos dos casos en la Fiscalía, que no me refiera a ellos. Así es que les pido que tengan esa comprensión", ha agregado.

La semana pasada, una activista a favor del desarme nuclear, cuya identidad no ha trascendido, y la ex Miss Costa Rica Yazmin Morales presentaron denuncias contra el premio Nobel de la Paz por violación y abusos sexuales.

Tres periodistas y una editora denunciaron también que entre mediados de los años 80 y 2013 sufrieron abusos sexuales supuestamente cometidos por Arias, aunque por ahora no han formalizado la denuncia ante la Fiscalía.

En respuesta a la primera denuncia, Arias emitió un comunicado en el que rechazó "categóricamente" las acusaciones en su contra, recordando que durante su vida pública se esforzó por impulsar la igualdad de género. "Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer", dijo.

Arias, de 78 años, fue galardonado con el Nobel de la Paz en el año 1987 por su participación en los procesos de paz que pudieron fin a los conflictos armados en Centroamérica. Gobernó Costa Rica en dos periodos (1986-1990 y 2006-2010) y es una de las figuras más prestigiosas del país.