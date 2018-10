La explotación de minas de oro en zonas en conflicto en RDC financia la guerra en el país, según The Sentry

La explotación de las minas de oro en las zonas en conflicto de República Democrática del Congo (RDC) y la exportación del metal están financiando la guerra en el país africano, según una investigación de The Sentry, que indica además que este oro está llegando a los mercados internacionales --incluidas empresas como Amazon, Sony o General Electric-- e incluso a productos utilizados a diario por los consumidores a escala global.

El organismo ha desvelado en un informe que su investigación concluye que la corporación del magnate belga Alain Goetz habría refinado oro obtenido de contrabando desde el este de RDC en la African Gold Refinery (AGR) en Uganda, desde donde habría sido introducido en los mercados internacionales.

Según datos de Naciones Unidas, el oro obtenido en zonas en conflicto supone la mayor fuente de financiación para los actores armados que participan en el mismo, con un cálculo de entre 300 y 600 millones de dólares (entre 263 y 526 millones de euros) sacados de contrabando del país cada año.

En este sentido, The Sentry destaca que su investigación apunta a que AGR exportó cerca de 377 millones de dólares (cerca de 330 millones de euros) en oro en 2017 a una supuesta filial de la refinería belga Tony Goetz NV, con sede en la localidad emiratí de Dubái.

Documentos oficiales estadounidenses indican que más de 280 compañías del país norteamericano tienen esta refinería como una entidad que podría figurar en sus cadenas de suministro pese a que no superó una importante auditoría sobre minerales de conflicto en 2017.

A ello se suma que, según documentos oficiales ugandeses a los que ha tenido acceso The Sentry, AGR acumuló el 99 por ciento del oro exportado de forma oficial desde el país africano en 2017, siendo el principal punto de tránsito del oro sacado de contrabando de RDC, según un grupo de expertos de la ONU.

Los recientes combates en Beni, Ituri y otras zonas del este de RDC han dejado miles de muertos y cientos de miles de desplazados, siendo esta zona del país el lugar del conflicto armado más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial, con cálculos de entre 3,3 y 7,6 millones de muertos. Además, ha dejado 4,5 millones de desplazados, según la ONU, una de las mayores cifras a nivel mundial.

Pese a que los conflictos se iniciaron por otros motivos y tienen otros catalizadores, es el comercio de oro uno de los principales motores del conflicto y la corrupción en la zona, siendo la principal fuente de financiación para grupos armados y bandas criminales, según expertos de la ONU.

"TODOS LOS MINERALES SON CREADOS POR DIOS"

Por el contrario, Goetz ha negado la existencia de este problema y ha sostenido ante la prensa ugandesa que "los minerales de conflicto no existen". "Todos los minerales son creados por Dios. No puso minerales de conflicto en el universo", ha dicho.

"Primero tienes que obtener el mineral, venderlo y obtener dinero y luego comprar armas", ha agregado. AGR ha recalcado que "ningún militar ha ido a las instalaciones para ofrecer o vender oro, ni de forma directa ni indirecta".

The Sentry ha resaltado que los actores armados "se benefician del comercio de oro obtenido de forma artesanal y a pequeña escala a través de la minería, la laxitud de las política de impuestos, las redadas en minas y la colaboración con contrabandistas" y ha añadido que muchos grupos armados intercambian oro por armas y munición.

"Los costes humanos de la explotación vinculada al comercio del oro de conflicto son devastadores, a pesar de que la minería artesanal da un medio de subsistencia a muchos mineros congoleños", ha manifestado, antes de apuntar que los grupos armados han matado a decenas de miles de personas y cometido abusos. Asimismo, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, los castigos corporales y los derrumbes en minas son también habituales.

LA FIGURA DE GOETZ

The Sentry ha señalado que Goetz "no es un actor nuevo ni pequeño" en el comercio de oro en RDC y la región y ha resaltado que se calcula que su red de empresas ha comprado más de diez toneladas de este metal desde los años noventa. De hecho, en 1994 contaba ya con "casi un monopolio".

De hecho, Goetz habría alcanzado un acuerdo en los noventa con el grupo opositor armado liderado por Laurent-Désiré Kabila --posteriormente presidente y padre del actual mandatario, Joseph Kabila--, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL) para controlar el comercio en sus zonas a cambio de una tasa del 1,5 por ciento.

Asimismo, comerciantes regionales han apuntado a que los traficantes de oro Buganda Bagalwa y Mange Namuhanda, identificados por la ONU como compradores de oro de conflicto, suministraron oro a AGR en 2017, algo que ha sido negado por la compañía, que también rechaza haber recibido "cantidades significativas" de oro no certificado.

The Sentry ha denunciado que la red de Goetz parece no cumplir las guías internacionales de control sobre la cadena de suministro ni contra el blanqueo de dinero, al tiempo que ha recalcado que AGR "ha obtenido grandes cantidades de oro del este de RDC con un origen no documentado y sin la certificación 'libre de conflicto'".

En este sentido, ha recordado que la legislación del país prohíbe la exportación de minas artesanales que no cuenten con la certificación 'libre de conflicto', algo que no ocurre en el 96 por ciento de ellas (sólo 60 de unas 1.500 tienen esta certificación).

Además, cerca del 71 por ciento de los mineros de oro trabajan en minas en zonas de conflicto, según un sondeo realizado entre 2015 y 2016 por el International Peace Information Service (IPIS), lo que implica que la práctica totalidad del oro extraído en el país y trasladado a Uganda provendría de minas no certificadas. AGR estaría además ampliando sus operaciones en Ruanda, otro centro de exportación de oro de la región.

The Sentry ha apuntado además que grupos armados y comandantes del Ejército obtienen impuestos ilegales de los mineros, agentes gubernamentales y empresarios, al tiempo que confirma la existencia de enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército en las minas.

Entre las personas con las que AGR habría firmado acuerdos en el pasado figura Barnabas Taremwa, un familiar del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, señalado por el panel de expertos de la ONU como uno de los responsables del comercio ilegal de oro desde RDC.

De hecho, las autoridades financieras ugandesas llevaron a AGR ante la Fiscalía por sospechas de violación de las prácticas contra el blanqueo, si bien el caso no ha prosperado debido, según algunos funcionarios, a la relación entre Goetz y Museveni, que recomendó que se dieran incentivos a la empresa para que hiciera negocios en el país.

EL CONFLICTO EN RDC

El este de RDC lleva décadas siendo una zona de inestabilidad y conflicto marcada por las decenas de grupos armados que operan en el lugar, entre ellos las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), responsables de decenas de ataques en los últimos meses y considerad uno de los más peligrosos.

De hecho, varios grupos armados controlan partes del este de RDC a pesar de que la guerra de 1998-2003 concluyó formalmente tras causar millones de muertos. Entre estos figuran las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), integradas mayoritariamente por milicianos hutu responsables del genocidio de 1994 en Ruanda.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), "la situación humanitaria en RDC se ha deteriorado de forma dramática durante el último años", siento la región de Kivu Norte --donde está Beni-- la más afectada, en un contexto "aún más complicado por la incertidumbre política y la crisis económica". En total, 13,1 millones de personas --entre ellos 4,12 millones de menores de edad-- necesitan ayuda humanitaria.