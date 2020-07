El pleno europeo debate el fondo de recuperación y critica los recortes al presupuesto

En el debate con los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen, varios eurodiputados calificaron el acuerdo alcanzado sobre el fondo de recuperación en la reciente reunión del Consejo de “histórico” ya que, por primera vez, los Estados miembros han acordado emitir conjuntamente 750.000 millones de euros de deuda. Sin embargo, la mayoría se mostraron “insatisfechos” con los recortes aplicados al presupuesto a largo plazo (Marco Financiero Plurianual, MFP). “No estamos dispuestos a tragarnos la píldora del MFP”, ha dicho Manfred Weber (PPE). Igualmente, la líder los socialistas europeos, Iratxe García, ha asegurado que no aceptarán los recortes “en un momento en el que necesitamos reforzar nuestra autonomía estratégica y reducir las disparidades entre Estados miembros”. Varios eurodiputados han subrayado que la cuestión del reembolso de la deuda no está resulto. Los eurodiputados han insistido en que la carga no debe caer sobre los ciudadanos y que se necesita un sistema robusto de nuevos recursos propios que incluyan un impuesto digital o aranceles sobre el carbón para garantizar la retribución con un calendario vinculante. Asimismo, han destacado que “la UE no es un cajero automático para los presupuestos nacionales”, lamentando que los llamados “países frugales” no quieran pagar el precio de beneficiarse del mercado único y han insistido en que los fondos no deben ir a parar a gobiernos “pseudodemocráticos” que no respetan el Estado de derecho ni los valores europeos.

Otros eurodiputados se han mostrado más escépticos con que los nuevos recursos propios generen lo suficiente para retribuir la deuda y han alertado de que no se puede usar la crisis como pretexto para una mayor integración europea. Sin embargo, la mayoría han remarcado que el Parlamento está listo para unas negociaciones rápidas que permitan hacer las mejoras necesarias a la posición conjunta del Consejo.