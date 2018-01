El año de Donald Trump como presidente de EEUU en Twitter

Se cumple un año de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos ganó las elecciones el 8 de noviembre de 2016 y unas semanas más tarde, el 20 de enero de 2017, Trump juró el cargo.

En 365, el elegido por los americanos ha demostrado su perfil descontrolado en el que no parece que se haya mordido la lengua en ningún momento. Donald Trump ha utilizado las redes sociales de forma independiente a su gabinete, publicando lo que ha querido y sin preocuparse por las consecuencias que podría tener. Aquí están algunos de los comentarios más polémicos:





1. Trump y las mujeres

En el año en el que el movimiento #MeToo es una de las noticias principales y ha centrado las noticias de los últimos meses. Trump se ha lanzado a la polémica sin problema:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

“Es una de las actrices más sobrevaloradas” dijo el presidente tras las críticas constantes de la actriz contra ella.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

O un comentario directo contra una periodista que había sido crítica con él. O contra una senadora demócrata, de la que dijo que se "dejaría hacer cualquier cosa".

Lightweight Senator Kirsten Gillibrand, a total flunky for Chuck Schumer and someone who would come to my office “begging” for campaign contributions not so long ago (and would do anything for them), is now in the ring fighting against Trump. Very disloyal to Bill & Crooked-USED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de diciembre de 2017





2. El muro con México

El presidente norteamericano ha sido muy crítico con la migración y sus formas han sido claras desde el principio: el muro con México. Donald Trump dejó claro en todo momento que su objetivo era levantar un muro con el país centroamericano.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017

Trump lo dejó claro: es una cuestión de seguridad nacional. Por ello sigue insistiendo que el el muro aparecerá y que serán ellos quienes lo pagarán.





3. Las relaciones diplomáticas

Los últimos meses, Trump ha protagonizado una tensa relación con el líder norcoreano, Kim Yong-Un. El presidente norteamericano ha lanzado varios dardos contra Yong-Un a través de las redes sociales, llegó a llamarle "gordo y bajo".

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de octubre de 2017

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de noviembre de 2017





4. Obama y su plan sanitario

El expresidente también ha sido objeto de críticas de Trump. En una ocasión, Donald Trump afirmó que Obama había pinchado su teléfono durante la campaña, antes de que ganara las elecciones.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017





ObamaCare will explode and we will all get together and piece together a great healthcare plan for THE PEOPLE. Do not worry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de marzo de 2017