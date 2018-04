Trump afirma que se barajan cinco posibles lugares para su encuentro con Kim Jong Un

"Lo estamos haciendo muy bien con Corea del Norte", ha asegurado Trump, durante una entrevista con la cadena Fox News en la que ha defendido, entre otras cuestiones, el reciente viaje a Pyongyang del jefe de la CIA, Mike Pompeo, candidato a secretario de Estado.

Trump ha explicado que Pompeo viajó sin tener en su agenda el encuentro con Kim, que finalmente se produjo y duró más de una hora. "Tenemos imágenes increíbles de los dos hablando y reuniéndose que me encantaría difundir", ha afirmado el mandatario.

Este viernes, Kim Jong Un se verá con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, y la cumbre con Trump está prevista para finales de mayo y principios de junio. El presidente de Estados Unidos ha reiterado que las autoridades norcoreanas "quieren reunirse", a falta de cerrar los detalles.

Trump ha matizado, no obstante, que la reunión "podría no tener lugar" o concluir antes de tiempo. "Podría pasar que me saliese al poco tiempo, con respeto, pero podría pasar", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca en la entrevista.