Trump amenaza con aranceles a México si parte del acuerdo migratorio no es ratificado por su Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes la firma de otro de los apartados del acuerdo sobre migración y seguridad con México y ha amenazado con aplicar aranceles al país vecino si su Congreso no ratifica el pacto.



"Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo sobre migración y seguridad con México, uno que Estados Unidos ha pedido sin respuesta durante muchos años", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

"Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará la aprobación del organismo legislativo de México. No anticipamos un problema con la votación pero, si por cualquier motivo no hay aprobación, los aranceles serán restaurados", ha advertido.

Trump anunció el viernes que Estados Unidos había llegado a un acuerdo comercial con México y resaltó que los aranceles del cinco por ciento que iban a entrar en vigor este lunes habían sido cancelados.

El presidente estadounidense recalcó que el Gobierno mexicano ha acordado tomar mayores medidas para reducir la migración. Además ha añadido que los detalles del acuerdo serán publicados por el Departamento de Estado.





ACUERDO "EQUILIBRADO"

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, detalló que, tras el acuerdo con Washington, México ofrecerá oportunidades laborales y acceso sanitario a los migrantes y familias mientras estén en territorio nacional.

Además, indicó que México desplegará a efectivos de la recién creada Guardia Nacional en su frontera y que permitirá la entrada de migrantes a su territorio mientras esperan el proceso de asilo en Estados Unidos.

El ministro mexicano, quien calificó el acuerdo como "equilibrado", destacó que "lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur, este despliegue de la Guardia Nacional empezará el día lunes".

Estados Unidos se ha comprometido a acelerar la resolución de solicitudes de asilo que, en los últimos meses, ha hecho que los albergues en la frontera norte de México estuvieran desbordados.

Ambos países han coincidido en que si las medidas acordadas no tienen los resultados esperados, se volverán a reunir en 90 días para tomar nuevas medidas.