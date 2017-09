¿Sufriremos otro Trump cuando gobiernen los millennials?

Un día un millennial será presidente del Gobierno España. Y hay que prepararse para el shock, porque también también tendremos algún día un millennial en la Presidencia del Parlamento Europeo y otro ocupando el sillón del despacho oval de la Casa Blanca

Tan queridos como odiados, guste o no el planeta estará sobre los hombros de los hijos del Internet. Abiertos de mente, individualistas y multiculturales, ¿cómo será el mundo cuando lo gobiernen los millennials?

Karim Hallal-Peche cree que la cosa irá mejor con los millenials gobernando, y tiene pruebas para demostrarlo. El internacionalista murciano de 22 años se adentra en las entrañas de su propia generación en su primer libro, Millennials en Relaciones Internacionales: los Millennials llegan a la política, disponible en Amazon. En él da su propio pronóstico de cómo serán las relaciones internacionales del mañana con los millennials al frente, la preparadísima generación de nacidos entre los 80 y los 2000 que comienza a llegar al poder.





No cabe Trump en el mundo millenial

Karim analiza diferentes escenarios políticos donde los millenials tuvieron un papel clave como la generación joven, concretamente situaciones de relevancia política de los últimos años en países con derecho de veto en la ONU.

Por ejemplo, ¿se habría separado Reino Unido de la Unión Europea si sólo hubiesen votado los millennials? “No”, nos dice el ensayista. “Los jóvenes británicos votaron en su amplia mayoría remain. De hecho, el 73% de los jóvenes entre 18 y 24 años votaron quedarse, al igual que el 68% entre 25-34 años”.

Los millennials tampoco habrían permitido que Trump o Macron fuesen presidentes. En Francia habrían enviado a Melechon a segunda ronda, el candidato de izquierda, aperturista en inmigración. No obstante los datos demuestran que en la segunda vuelta el voto millenial avaló en su mayoría a Macron, contra la opción ultraconservadora LePen.

La lectura es clara: los millennials van un poco a contracorriente de las generciones posteriores. Para él esto confirma una de sus hipótesis más importantes: la apertura de mente y la multiculturalidad de la población joven, consecuencia de la globalización y la interconectividad entre los jóvenes. Con más oportunidades para viajar, en general los millennials no tendrían miedo a convivir con vecinos de otros países, compartir piso con otras etnias o vivir en varios países a lo largo de su vida, sin residencia fija.

“De hecho muchos prefieren definirse a sí mismos como ‘ciudadanos del mundo’”. Cuenta Karim, que cree que con los millenials en el poder “problemas como el de los refugiados podrían mejorar, quizás en 20 o 30 años".

Tipos de millenials

No obstante, no todos los millennials son iguales, especialmente entre países, tal y como nos cuenta el autor del trabajo. “Existen diferentes categorías. Hay millenials conservadores, caseros, más nacionales”. Estos Conservatives, como los llama en su libro, estarían más presentes en países como Turquía (32%) o Rusia (28%)mientras que en Estados Unidos sólo alcanzarían un 15% o un 11% en Europa.

Sin embargo, a pesar de los datos y las grandes cualidades millenials, no cree que una generación sea mejor que otra, y que los millennials cambian según los países y las cirscunstancias. “En la Revolución de los paraguas los mayores no salieron a la calle por miedo a volver a tiempos de la represión. Eso no significa que los jóvenes sean mejores”.





¿Motivos para el optimismo?

¿Y si estos millennials tan abiertos y estupendos se vuelven como el resto de los mortales cuando se hagan mayores?

“Esto se llama efecto ciclo de vida, y ocurre: los jóvenes pueden volverse parecidos a las generaciones posteriores a medida que crecen. También pueden sufrir eventos importantes que cambien su punto de vista, como las guerras”.





¿Entonces los millenials podríanvolverse conservadores?

“No hablaría de ideologías. Hablo de tener más apego a la política o ser más abierto de mente. Y aun cambiando muy radicalmente toda la generación, existen características comunes en los Millennials que sin duda influirán en el futuro”.

Y es que el aperturismo millennial es un hecho demostrado, sobre todo de los jóvenes europeos y estadounidenses. Es por ello que Karim es optimista. “Es una generación abierta de mente y cosmopolita. Trabajan en grandes comunidades, son competitivos, culturamente activos y son proclives a la multiculturalidad. Hay motivos para ser optimistas”, concluye el joven murciano.