Save the Children alerta de que cerca de 2.000 niños viven en albergues por la erupción del Volcán de Fuego

Emely, de 12 años de edad, está en un albergue de Alotenango junto a su madre y su hermana. "Estoy triste porque no sabemos si volveremos a casa y tampoco si podremos regresar a la escuela para estudiar", ha contado a la organización no gubernamental.

"Mis hijos me preguntan cuándo volveremos a casa y no puedo decirles que no hay un hogar al que regresar porque no quiero entristecerlos más", ha añadido Melany, madre de tres hijos que se encuentra en uno de los albergues de Save the Children.

La ONG está prestando apoyo psicosocial a los niños evacuados a estos lugares para ayudarles a superar el trauma. "Cuando vi que el humo venía sobre nosotros, me asusté bastante y salí corriendo a la calle", recuerda Emely. Melany, por su parte, reconoce que todavía le tiembla el cuerpo.

Save the Children también ha llamado la atención sobre el hecho de que la mayoría de los refugios temporales están en colegios, "lo que deja a miles de niños sin la posibilidad de reanudar las clases".

Además, "muchas familias han perdido también sus medios de vida como consecuencia de la nube de ceniza volcánica que ha caído sobre sus aldeas, campos y cultivos", lo que podría generar problemas en el futuro, ha augurado.

El Volcán de Fuego entró en erupción el pasado 3 de junio y desde entonces al menos 109 personas han muerto, 197 están desaparecidas, más de 12.000 evacuados y cerca de dos millones de damnificados. El Gobierno ha declarado el estado de calamidad y los equipos de emergencia han declarado "inhabitable" la zona cero, en el centro del país.