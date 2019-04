Netanyahu promete anexionar las colonias de Cisjordania is gana las elecciones

Además, ha rechazado cualquier posibilidad de que exista un Estado palestino ya que "haría peligrar nuestra existencia" y ha defendido la necesidad de garantizar el control de Cisjordania. Para ello ha explicado que se anexionará no solo las grandes colonias, sino también los asentamientos aislados y el desalojo del poblado beduino de Jan al Ahmar.

En la entrevista con la televisión Channel 12 ante una pregunta sobre la falta de aplicación de la ley israelí en los asentamientos, Netanyahu ha respondido "¿quién dice que no lo haremos? Estamos en ello. El siguiente mandato será clave".

"Voy a aplicar la soberanía israelí, pero no voy a distinguir entre los bloques de asentamientos y los asentamientos aislados. Desde mi punto de vista, todos esos asentamientos son israelíes. Tenemos la responsabilidad como Gobierno de Israel. No voy a desarraigar a nadie y no voy a entregarlos a la soberanía de los palestinos. Voy a cuidarlos a todos", ha explicado.

En una entrevista posterior con Channel 13 ha confirmado que está "más dispuesto que nunca" a anexionarse los asentamientos, una iniciativa que según el entorno de Netanyahu contaría con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump. El anuncio se haría poco después de que Trump presente su plan de paz para Oriente Próximo, lo que está previsto para después de los comicios del martes.

Cisjordania --incluida Jerusalén Este--, la Franja de Gaza y los Altos del Golán fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967, por lo que la construcción de asentamientos y la colonización de estos territorios supone un crimen de guerra desde el punto de vista del Derecho Internacional.