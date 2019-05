Modi da su primera rueda de prensa en cinco años pero no acepta preguntas de los periodistas

Tras la rueda de prensa junto a Amit Shah, presidente de su formación, el Partido Popular de India (BJP), Modi ha declinado responder preguntas y ha dicho que es un "soldado disciplinado" del partido.

"No, no, no a mí. No hablamos enfrente del presidente", ha señalado, pidiendo que las preguntas fueran formuladas a Shah, según ha informado la cadena de televisión india NDTV.

Durante su intervención, Modi ha ensalzado los logros de su Gobierno durante los últimos cinco años y ha expresado su confianza en que el BJP logre nuevamente la mayoría absoluta.

El primer ministro ha sido criticado en numerosas ocasiones por el líder del principal partido opositor, el Partido del Congreso, Rahul Gandhi, y otras formaciones críticas con el BJP por no dar ni una sola rueda de prensa.

"Felicidades, Modi Ji. Excelente rueda de prensa. Comparecer es la mitad de la batalla. Quizá la próxima vez Shah incluso le permita responder un par de preguntas. Bien hecho", ha dicho Gandhi a través de Twitter, usando un término honorífico para hacer referencia al primer ministro.

La comparecencia de Modi ha tenido lugar dos días antes del fin de las elecciones en India, que arrancaron el 11 de abril y que se han disputado por etapas desde entonces.

La complejidad que caracteriza este largo proceso electoral y las dificultades para facilitar el ejercicio del derecho al voto en todos los rincones del país llevan a las autoridades electorales a tener que recurrir al empleo de barcos, helicópteros e incluso elefantes para hacer llegar las urnas a las aldeas más remotas.