Merkel y Poroshenko lamentan la falta de avances en la pacificación de Ucrania

"Lamentablemente, el progreso alcanzado es muy limitado, por decirlo de forma ya demasiado positiva", ha dicho Merkel durante una rueda de prensa en Berlín con el mandatario ucraniano.

Tanto Ucrania como Alemania forman parte del denominado Cuarteto de Normandía, junto a Francia y Rusia. Entre todos negociaron en 2015 unos acuerdos que, en opinión de Poroshenko, han sido violados por los separatistas activos en la parte este del país.

Unas 10.000 personas han muerto víctimas del conflicto iniciado en 2014 y, al menos por ahora, parece lejana la posibilidad de la pacificación definitiva. Poroshenko y Merkel han respaldado la puesta en marcha de una misión de la ONU en la zona, si bien las partes difieren en cuanto a su integración y cometido.

La canciller alemana también ha aprovechado la ocasión para advertido de que el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 no puede seguir adelante sin que esté claro el papel que desempeñará Ucrania. "No es imposible que Ucrania no tenga peso en el transporte del gas natural", ha señalado.

Poroshenko se refirió al proyecto, financiado por Rusia, en una entrevista con el periódico 'Handelsblatt' en el que lo describió como un "proyecto político", no únicamente energético.