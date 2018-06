Marlaska dice que los migrantes del Aquarius recibirán "tratamiento y trato idénticos" a los que llegan en patera

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que los 630 migrantes del 'Aquarius' recibirán a su llegada a España "tratamiento y trato idénticos" a los cientos de migrantes que arriban a la frontera sur en patera, es decir, quienes soliciten asilo tendrán acceso al procedimiento y quienes no reúnan las condiciones, podrán recibir un expediente de expulsión.

"El comportamiento del Gobierno hacia esas personas va a ser idéntico, aplicando la legalidad vigente, que da a aquellos otros que vienen por vía Marruecos o Argelia hacia nuestro país", ha señalado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha concretado que "se abrirán los expedientes, si solicitan asilo se tramitará y si no lo hacen, se tramitará el expediente de expulsión que proceda".

"No vamos a tratar distinto a las personas que vienen en el 'Aquarius' que aquellas otras que vienen en pateras. El tratamiento es igual en uno y otro caso", ha insistido el nuevo ministro.

En este sentido, ha descartado la posibilidad de que a las 630 personas a bordo de esta embarcación, gestionada por las ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterranee, se les dé el estatuto de refugiado como en un primer momento se indicó, y ha subrayado que "cualquier petición de asilo conlleva un trámite", cuyo procedimiento se rige por la Ley 2009.

"Se abre expediente, se tramita conforme a la ley, y se decide si es susceptible de protección porque esté dentro de alguno de los parámetros", ha apuntado el titular de Interior, que ha advertido de que en este momento no se puede avanzar más sobre posibles resoluciones porque "tienen su trámite". "Si no piden asilo, pues se verá su situación y, si procede la apertura de un expediente de expulsión, se abrirá. Es así", ha apostillado.

Asimismo, ha indicado que el asilo se otorga cuando hay persecución por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o por orientación sexual. "Muchos, durante el tránsito, pasan algo más que calamidades, son explotados en todos los ámbitos y no lo tenemos que olvidar, pero hay muchos que quizá la base por la que vienen no es por persecución, sino por razones económicas", ha aseverado.

Grande-Marlaska ha apuntado que no todas las personas migrantes que arriban en patera a las costas españolas son internadas en los CIE sino que también son atendidas en centros gestionados por las ONG. "Los CIE no son la realidad de todos los que llegan, primero porque no hay plazas", ha subrayado.

En concreto, ha dicho que este fin de semana llegaron más de 500 en embarcaciones a la zona de Algeciras (Cádiz) y que, ante esta "avalancha" es "imposible" llevar a todas estas personas a estos centros de internamiento de extranjeros.