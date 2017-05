Presidente Macron: "Europa será refundada y relanzada"

El ex banquero, ex ministro de Hollande y ex socialista, el jovencísimo admirador de Descartes y pianista Emmanuel Macron, es ya presidente de Francia.

Macron es, sobre todo, una esperanza para la maltrecha Unión Europea. Después de frenar a la némesis de Bruselas, Marine Le Pen, ahora promete refundar y relanzar la Unión Europea. "Europa será refundada y relanzada" porque "protege" a los ciudadanos.

En su primer discurso como presidente, Macron ha asgurado que Europa "lleva por el mundo nuestros valores" y ha señalado que "Francia es fuerte cuando es próspera".





Adiós Hollande, hola Macron

Emmanuel Macron ha sido hoy proclamado oficialmente presidente de Francia, después de que el presidente del Consejo Constitucional, Laurent Fabius, enunciara oficialmente los resultados de la segunda vuelta del pasado domingo. Fabius recordó que Macron es el octavo presidente elegido por sufragio universal y que lo hizo al cabo de una campaña electoral "inédita".

Emmanuel Macron, se ha dirigido a "los franceses han elegido la esperanza y el espíritu de conquista". Les ha recordado que "el mundo y Europa necesitan hoy más que nunca una Francia fuerte y segura de su destino, que porte la voz de la libertad, que sepa inventar el futuro", afirmó.

El presidente del optimismo

Su imagen es la del optimismo, pero Macron ha subrayado en su discurso que no va a dejar a un lado a los abandonados por la sociedad. Ha recibido críticas por poner todo el peso en la Francia posible e ignorar la que sufre y padece.

Ahora se trasladará al palacio presidencial, y elegirá qué retrato ocupa todos y cada uno de los despachos oficiales del país galo. Dicen que quiere un retrato de él caminando; En marche!, como el nombre de su partido, que ahora tiene el gran reto de conseguir apoyo legislativo en las elecciones de junio.