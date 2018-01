El Estado Islámico sale de Siria pero entra Erdogan: Turquía se lanza sobre Afrín

El Estado Islámico ya no está en Siria, o eso es lo que dicen las potencias con presencia en el país como Rusia, Estados Unidos o el propio régimen de Bashar al-Ásad. Con la salida del grupo terrorista, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha decidido intervenir militarmente Afrin, una localidad siria al norte del país.

El Ejército turco, junto con las milicias sirias que le apoyan, lleva una semana bombardeando esta localidad controlada por el YPG, el brazo armado de los kurdos en Siria. Erdogan se niega a compartir la frontera con esta milicia, que según afirma tiene vínculos directos con el PKK, el partido kurdo en Turquía. Por ello, el presidente se ha propuesto crear una franja de 30 kilómetros al sur del país para no compartir frontera con este grupo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esto llevará a que más de 126.000 personas tengan que huir.

El PKK está considerado como una organización terrorista por EE.UU, la UE y Rusia, un grupo que lleva enfrentado con Ankara desde los años 80 y que ya le ha costado la vida a miles de personas. La clave es que el YPG no está reconocido como terrorista y, durante la batalla contra el Estado Islámico, ha sido apoyado por EEUU.

Tras la decisión tomada por Erdogan, ¿qué implica que el Ejército turco haya entrado en Siria de esta forma? ¿Cambiarán las relaciones de Turquía con el resto de potencias que hasta ahora eran aliadas? ¿Hay interés en Afrín o es todo un juego de poder?

“Para el gobierno turco, los kurdos del PKK y los que están en Siria son lo mismo. Para ellos es una organización terrorista y hay una guerra abierta” explica Blas Moreno, codirector de El Orden Mundial del siglo XXI. Desde esta perspectiva, para Erdogan es una amenaza que estén desplegados en sus fronteras, además de que “se están armando y cogiendo fuerza en Siria”.

La cuestión es que esta operación no se debe leer desde la perspectiva interna solamente. “Erdogan apoyó al principio a los rebeldes, pero poco a poco ha ido bajando el tono, al observar que Al Asad no va a perder” dice Moreno. Así que está dispuesto a que el presidente sirio continúe si a cambio consigue que los kurdos no tengan más poder. “Si hace falta, se alían con Irán o Rusia. Por ello, Turquía ha conseguido convertirse en una pieza clave en la ‘nueva siria’”.

Un ejemplo de la proximidad con Moscú o Teherán se ha demostrado en la reunión que se mantendrá en Sochi. Los kurdos estaban invitados y Ankara ha conseguido que no vayan. “Turquía tiene mucho que decir” explica el codirector del Orden Mundial, “le interesa tener poder allí y se ha dado cuenta que EE.UU está perdiendo influencia” de ahí su cambio de dirección.





El pulso entre EE.UU y Turquía

La tensión entre EE.UU y Turquía ha crecido tras la intervención militar de Erdogan en Afrín. Erdogan se ha alejado de las posiciones occidentales en Siria y “no sabemos qué va a hacer Trump” añade Moreno.

EE.UU sabe que el régimen sirio se mantendrá y los rebeldes no podrán ganar. “Cuando estaba el Estado Islámico tenía una excusa para ayudar a los kurdos pero ¿ahora? Se da la situación de que en Siria podría estar apoyándoles mientras que es un aliado de Turquía en la OTAN”, por lo que será clave las decisiones futuras que tomen los norteamericanos.

Esta pérdida de influencia la ha aprovechado Ankara. “Nuestro ejército limpiará de terroristas toda la frontera, desde el Mediterráneo hasta Irak, como un rodillo” prometió el presidente turco en alusión a las milicias kurdas que están apoyadas por Estado Unidos. “Washington debe apartar de inmediato a los soldados” ha exigido el ministro de Exteriores.

La próxima operación militar de Turquía contra las milicias kurdas en el norte de Siria no solo abarcará el enclave de Afrin, incluirá también la zona al este del Éufrates, ha avisado este lunes el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu. Esto podría desencadenar un enfrentamiento entre las fuerzas militares turcas y las estadounidenses.

“No creo que ocurra” explica Moreno, “pero sí que sirve para que Erdogan lance el mensaje y demuestre que tendrá fuerza” en el nuevo mapa sirio.