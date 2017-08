Gran bola de humo tras una explosión en el aeropuerto de Southend en Londres

Algunos usuarios del aeropuerto londinense de Southend han reportado en Twitter una explosión en las terminales del aeropuerto que ha creado una gran bola de humo. El incidente ha sido confirmado por la cuenta oficial @airlivenet, que reportaba por la mañana una foto de una gran bola de uno que nace de uno de los edificios del aeropuerto. Fuentes oficiales han reportado horas después que el incendio se encontraba casi bajo control y que los primeros indicios apuntaban a un incendio accidental.

Explosion near London Southend Airport, operations not affected for now https://t.co/oBI6xP0OfCpic.twitter.com/E2uxwHCLzl via @airlivenet