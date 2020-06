Espacio Schengen: el Parlamento Europeo pide poner fin ya a todos los controles

La zona de libre circulación de Schengen debe recuperar la normalidad total, para permitir la libertad de movimiento e impulsar la recuperación económica, según el Parlamento Europeo. En una resolución aprobada el viernes con 520 votos a favor, 86 en contra y 59 abstenciones, los eurodiputados se muestran preocupados por el mantenimiento de controles en las fronteras interiores por varios Estados miembros y por el grave impacto que estas medidas tienen en las personas y en las empresas, en particular en los sectores del turismo y del trabajo estacional. El texto subraya que el rápido y coordinado retorno a un espacio Schengen plenamente operativo es de suma importancia para salvaguardar la libertad de movimiento, uno de los principales logros de la integración europea, y para facilitar la recuperación económica tras la pandemia. Los eurodiputados rechazan cualquier medida no coordinada, bilateral o multilateral por parte de los Estados miembros y destacan, además, que debe respetarse el principio de no discriminación. El Parlamento reclaman, a la mayor brevedad, un plan de recuperación de Schengen, a fin de evitar que los controles temporales en las fronteras interiores se conviertan en semipermanentes a medio plazo. El plan deberá incluir una estrategia ante un posible segundo pico de la pandemia. El presidente de la comisión de Libertades y ponente de la resolución, Juan Fernando López Aguilar (S&D, España), consideró que “aunque es una buena noticia que se estén levantando cada vez más restricciones en las fronteras internas, la forma en que se ha hecho deja mucho que desear. Sin el funcionamiento normal de Schengen, nos falta un elemento esencial para la recuperación. La libre circulación, la no discriminación, la confianza mutua y la solidaridad son de suma importancia, además de valores fundamentales de la UE”. El futuro de la zona Schengen: funcionamiento y ampliación A medio plazo, los eurodiputados piden una reflexión sobre cómo mejorar la confianza entre los países miembros y asegurar la gobernanza de la zona Schengen a nivel comunitario. La Comisión Europea debería presentar una propuesta de reforma en este sentido, agregan. Animan, por último, al Consejo y a los países a impulsar la ampliación de la zona Schengen y dar los pasos necesarios para integrar a Bulgaria, Rumanía y Croatia. Esos tres países son, junto a Chipre e Irlanda, los únicos Estados miembros de la UE que no pertenecen al área. Además, forman parte de la zona de libre circulación otros cuatro países: Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. El 14 de junio se cumplieron 35 años de la firma del acuerdo en la localidad de Schengen (Luxemburgo) que derribó las fronteras interiores. Tras reintroducir los controles fronterizos para contener la expansión del COVID-19, los países han empezado a retirarlos, al igual que otras restricciones introducidas a los viajes dentro del área de libre circulación de Schengen. La Comisión recomendó a las autoridades nacionales suprimir los controles desde el 15 de junio. Los viajeros pueden encontrar la información más actualizada en el portal Re-open EU.