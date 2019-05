Boris Johnson agradece el "estoico servicio" de May y aboga por concluir el Brexit

"Una declaración muy digna de Theresa May", ha publicado Johnson en Twitter, poco después de que la primera ministra compareciese ante Downing Street para confirmar que el 7 de junio dimitirá como líder conservadora y abrirá la puerta a su sucesión al frente del Gobierno.

"Gracias por tu estoico servicio al país y al Partido Conservador. Ahora es momento de seguir sus peticiones: unirnos y lograr el Brexit", ha añadido el exministro, que ya ha confirmado que intentará suceder a May una vez se abra la lucha interna en el seno de los 'tories'.

El mensaje conciliador de Johnson contrasta con la dureza con que ha criticado a May, de cuyo Gobierno se desmarcó en julio de 2018 por su malestar con las negociaciones con la Unión Europea. "Qué hipócrita", le ha contestado en Twitter la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon.

El de Johnson, sin embargo, no ha sido el único mensaje de aliento para May en este complicado día y también se han pronunciado otros líderes, algunos de los cuales suenan como potenciales sucesores. El responsable de Exteriores, Jeremy Hunt, ha descrito a May como "una verdadera servidora pública" y ha alabado "la valentía y decisión" con la que ha acometido la "enorme tarea" del Brexit.

"Nadie podía haber trabajado más duro y con un mayor sentido del deber que la primera ministra", ha destacado por su parte el ministro del Interior, Sajid Javid, que ha aplaudido sy dedicación "monumental". "Ha servido a nuestro país con fortaleza y le estamos agradecidos por ello", ha declarado.

El ministro de Finanzas, Philip Hammond, ha afirmado que "Theresa May ha servido al país como primera ministra con gran dignidad y compromiso durante casi tres años", trabajando "incansablemente" para concluir el proceso de Brexit y haciendo todo lo "necesario".

Para el exministro del Brxit Dominic Raab, otro de los favoritos en la carrera en ciernes, May ha estado "más digna que nunca" y ha demostrado "integridad" con su salida. De ella ha dicho que es "una servidora pública dedicada" y una 'tory' "patriota y leal".