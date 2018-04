MADRID. CUETO ACHACA LAS RETICENCIAS DEL OPEN DE TENIS A “SOSPECHAS” DE “ALGUNOS CONCEJALES” YA ZANJADAS POR LA JUSTICIA

El coordinador general de Alcaldía de Madrid, Luis Cueto, restó importancia este viernes a las advertencias de los promotores del Mutua Madrid Open de tenis de que dejarán la ciudad si el evento se politiza, al atribuirlas a “las sospechas que generó en algunos concejales” de que los términos del contrato eran “espurios”, las cuales “la Justicia ha aclarado” que eran "perfectamente legales”.



En declaraciones a los periodistas al término de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Cueto se desmarcó así de la denuncia del contrato del Open que hicieron el exdelegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato y la exdelegada de Cultura y Deporte Celia Mayer, que ha sido archivada por los tribunales.

El coordinador general de Alcaldía manifestó su apuesta por la permanencia del Open al interpretar las sospechas de politización como debidas a “por si por una visión política alguien quisiera que no se haga” en la ciudad, algo que, recalcó, “no ocurre en Madrid”, pues el torneo de tenis “es una grandísima celebración deportiva y mediática que atrae la mirada a Madrid durante ese mes”, en el que “muchísima gente viene a Madrid”, lo que lo convierte en “una grandísima operación” que “deja mucho más dinero del que se aporta”.

Pese a esta convicción, Cueto advirtió de que el Gobierno municipal no va a renegociar ahora las condiciones del contrato, porque no le “parece honesto condicionar” al que surja de las elecciones del año que viene, teniendo en cuenta que el vigente garantiza la celebración del torneo hasta la edición de 2021 y en los dos años que discurrirán entre ambas fechas las dos partes tendrán tiempo de reconocer.

El coordinador general de Alcaldía, uno de los colaboradores más cercanos de la regidora, Manuela Carmena, aseguró haber explicado al organizador estas circunstancias, que priman sobre el interés que dijo que tendría el Ayuntamiento de ampliar el contrato renegociando algunas condiciones que le parecen “muy gravosas”. En este sentido, explicó que el Ayuntamiento está de acuerdo en pagar los 5 millones de premios pero no en hacerse cargo de los palcos vip, de los que ya se desprendió en la edición pasada.

Cueto detalló que el Ayuntamiento paga actualmente unos 10 millones por cada edición del Open de tenis: los citados cinco millones de los premios, otros dos al organizador y casi tres “en especie” a Madrid Destino, que se eximen al promotor pero que en todo caso vuelven a las arcas municipales al ser aquélla una empresa pública.



