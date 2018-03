El PP de Alicante busca apoyos para una moción de censura contra el alcalde de la ciudad

Los 'populares' han indicado que formalizarán el acta notarial proponiendo la moción de censura con el auto de apertura de juicio oral contra Echávarri. El alcalde está procesado por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y la Fiscalía ha pedido que se le procese por el despido de una trabajadora temporal del consistorio, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala.

En una comparecencia este viernes en la sala de prensa del Ayuntamiento, Barcala ha hablado de un "paso valiente" y de "responsabilidad política" para desbloquear la situación de Gobierno ante las "condiciones inaceptables" planteadas por Echávarri el pasado lunes.

Barcala ha calificado las condiciones del alcalde de "excusas para no dejar la Alcaldía". Por ello, "como no existe una alternativa real", porque a juicio de los 'populares', Echávarri "no tiene intención de llegar a ningún acuerdo con nadie", "el PP da un paso adelante e inicia una moción de censura".

"La alternativa no puede ser Echávarri se llame Gabriel o Eva Montesinos" y, por ello, el PP ha redactado un documento del que dará traslado a todos los ediles para que lo estudien y por responsabilidad valoren apoyarlo.

Un documento que ha dicho que es "abierto" y desde el que "buscar consensos para lograr soluciones". "Un documento que antepone las necesidades de Alicante a los intereses partidistas de ninguno de los partidos en el Ayuntamiento. Que pone por delante lo que los alicantinos nos están demandando".

Al respecto, Luis Barcala ha señalado que el grupo no antepone "cargos" ni "condiciones". "Anteponemos soluciones. Y por eso, ante las condiciones innegociables de Echávarri, anteponemos negociación y consenso; para que se apoye esta iniciativa", ha sostenido.

SIN LOS VOTOS

El portavoz del PP ha reconocido que no tiene los votos necesarios para formalizar y que prospere la moción, pero se ha mostrado favorable a "convencer a todos" para que ante la alternativa "de la nada" hay una alternativa que "suponga un giro de 180 grados en la dinámica que tiene el Ayuntamiento".

Barcala ha dicho tener constancia de que no todos los ediles de izquierda están de acuerdo con las posiciones oficiales de sus partidos, en referencia a PSPV, "donde no todos comparten el enrocamiento" de Echávarri; y de Guanyar Alacant, "donde tampoco todos comparten el criterio oficial".

A juicio de Barcala, se está trasladando que "les da igual todo con tal de que no gobierne el PP; es la postura oficial de PSPV, Guanyar y Compromís, pero nos consta que ese postulado no lo comparten todos los concejales de cada uno de esos tres grupos".

Para que la moción de censura salga adelante se requieren 15 votos --secretos--, a favor, la mayoría absoluta de la corporación, que son 29 ediles. Hay dos No Adscritos que no pueden votar la moción y, por tanto, se requeriría que al menos dos ediles de los grupos de izquierda respaldaran la iniciativa del PP.

Así mismo, Barcala ha tendido la mano a Ciudadanos para que se integre en un gobierno con el PP porque "no estamos lejos de un planteamiento conjunto. El giro que proponemos implicaría dar carpetazo al tripartito de izquierdas", ha dicho.

CERCA DE CIUDADANOS

"No estamos lejos de pactar un consenso y gobernar esta ciudad este último año de legislatura, no estamos lejos en absoluto", ha mantenido el portavoz de los 'populares' y se ha mostrado convencido de que "no podemos seguir esperando, el tiempo se nos come, estamos agotando el tercer año de mandato y en un año no se pueden hacer milagros pero sí se puede dar un cambio de rumbo".

Luis Barcala ha dicho comprender "la posición incomodísima" de Ciudadanos pero le ha espetado que "tendrá que elegir, porque en política hay momentos en que puedes estar a verlas venir y momentos en que hay que ser valiente y dar un paso adelante".

"Tendrá que optar, no hay alternativas. Hay una: No hacer nada, pero ¿Perdonarán los alicantinos a quienes miren hacia otro lado en una situación de emergencia? Entendemos que no?", ha mantenido.

Finalmente, ha hablado de que Alicante se enfrenta a una alternativa: "La continuidad de Echávarri, con el caos generado; o la alternativa de dar un giro de 180 grados y hacer un gobierno con un programa específico para salvar Alicante este año que queda".