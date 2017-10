MADRID. CS DEDUCE QUE A ROMMY ARCE “NO LE GUSTA ESPAÑA” POR LOS ACTOS PARA LOS QUE CEDE LA NAVE DE TERNERAS

La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, dedujo hoy que a la concejala presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, nacida en Perú, “no le gusta España” a tenor de los actos para los que está cediendo la Nave de Terneras, en el entorno de Matadero.

Saavedra y el presidente de la comisión, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, mantuvieron un tenso desencuentro por las alusiones de la primera a Arce y por interrumpir al coordinador general de Coordinación Territorial, Eloy Cuéllar, quien contestó a su pregunta, centrada en la cesión de la Nave de Terneras a un acto contra el Día de la Hispanidad, apelando a que no había impedimento técnico para ceder puntualmente el espacio en aras de la pluralidad y que no fue Ahora Madrid quien lo hizo.

Saavedra replicó que en realidad la nave sólo da “cabida a sus sensibilidades”, las de Ahora Madrid y en particular la de Arce, pues ya otorgó ese espacio a un acto en favor del derecho a decidir de Cataluña y ahora a este contra el Día de la Hispanidad. Así, barruntó que parece que Arce, cuando vino de Perú y “juraba la Constitución, estaba prometiendo cargarse España”, y preguntó “por qué estas agresiones a España”.

Valiente le pidió que retirara este juicio de intenciones y alusión personal, cosa a la que Saavedra accedió, pero insistió en que a Arce “parece que no le gusta España”, e insistió en que el acto contra la Hispanidad no tenía utilidad pública y en que “no se deben celebrar estos actos teniendo en cuenta lo que está pasando en España”, con el desafío soberanista en Cataluña.

Finalmente, aclaró que ella criticaba a Arce “no por su nacionalidad”, sino por sus proclamas contra el supuesto colonialismo español, sin el que por ejemplo el militar anticolonial Simón Bolívar, hijo de criollos, no habría nacido.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso