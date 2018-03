MADRID. EL ÁRBOL QUE HA CAÍDO SOBRE EL NIÑO HABÍA SIDO REVISADO ESTA SEMANA, SEGÚN EL AYUNTAMIENTO

El árbol que ha caído este sábado sobre un niño de cuatro años y que ha acabado con su vida en el madrileño parque del Retiro había sido revisado esta semana, según aseguró la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, qeu compareció ante los medios de comunicación acompañada por la alcaldesa, Manuela Carmena.



"Estamos consternados y apenadísimos", señaló la primera edil en declaraciones a los medios apenas dos horas y media después del trágico suceso. Según las explicaciones del Gobierno municipal, el accidente se ha producido a las 13.30 horas, mientras que la orden de desalojo del Retiro se ha emitido a las 12.57. Además, el parque estaba balizado en las zonas de riesgo desde las 8.00 horas, según la responsable de Medio Ambiente.

Esta sábado estaba activa la alerta naranja por fuerte viento y, aunque este nivel no implica el cierre del parque, el Ayuntamiento tomó la decisión de cerrarlo dado el alto nivel de "humedad" y tras valorarlo con los técnicos municipales, pese a que la velocidad del viento no implicaba activar la alerta roja y, en consecuencia, la clausura del parque.

El parque permaneció cerrado esta semana durante el miércoles y el jueves, jornadas en las que los operarios de Medio Ambiente llevaron a cabo una revisión de los árboles, entre los que se encuentra el que ha matado al menor de cuatro años. Según Sabanés, este árbol estaba en buen estado y no era considerado de riesgo.

El Ayuntamiento, que insistió en que el viento no ha superado los niveles de alerta roja (fijados en más de 85 kilómetros por hora), avanzó que el parque del Retiro permanecerá cerrado también este domingo para proceder a revisar los árboles e investigar lo ocurrido.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso