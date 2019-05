Collboni (PSC) propone transporte público gratis para 25.000 parados de larga duración

Los socialistas proponen zonas a 30 en Barcelona y unir el tranvía

El candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha propuesto este lunes que los cerca de 25.000 parados de larga duración de la ciudad viajen gratis con la T-Rosa, el abono de transporte para mayores de 60 años y para personas que acreditan al menos un 33% de discapacidad entre otros.

Lo ha dicho en un mitin en el barrio del Eixample en que ha participado el diputado del Parlament Ferran Pedret; la número cuatro de la candidatura de Collboni, Montserra Ballarín; el número nueve, Joan Ramon Riera, y la número 26 y miembro de Units per Avançar, Isabel Pallejà.

Ahora los parados de larga duración tienen un descuento en el abono de transporte, y la candidatura socialista capitaneada por Collboni propone que puedan ser beneficiarios de la T-Rosa y no paguen el viaje.

Collboni ha criticado que la alcaldesa y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, haya propuesto una rebaja de la T-Mes de los 54 uros actuales a 40, porque "la subió" en enero de 2018, aunque en 2019 el Ayuntamiento congeló las tarifas del transporte público en el entorno metropolitano.

"Un año después, dice que la rebaja a 40 euros. Le pediría a la señora Colau un poco de rigor y que no nos tome el pelo", y ha argumentado que, si tenía esa propuesta en mente, podría haberla presentado en el consistorio y la habrían discutido.

ZONAS A 30 Y 'SUPERMANZANAS'

Los socialistas son partidarios de una movilidad sostenible, pero también de que la movilidad sea un elemento de cohesión social y de que la gente pueda "seguir caminando por la ciudad".

Por eso, en su programa plantean pacificar el máximo de calles de un solo sentido y un solo carril de circulación, implantando zonas a 30 donde "podrán convivir diferentes vehículos".

"Repensaremos el despliegue de las 'supermanzanas' con el objetivo de aplicar un modelo coherente de gran ciudad en todos los barrios", añade el plan de movilidad socialista.

METRO Y TRANVÍA

Ha defendido el transporte público y ha lamentado que el Metro es "el gran olvidado de la Generalitat y de la señora Ada Colau", por lo que exigirá que se termine de construir la L9, y ha lamentado que no se haya acabado con las huelgas de Metro para las que él plantea negociación con los sindicatos.

Ha criticado a Colau ante esas huelgas, por "no dar la cara", y ha asegurado que, simplemente acabando con las huelgas de Metro, el medio de transporte daría un gran paso.

Otra propuesta es unir los tranvías de Barcelona, una propuesta que en el mandato anterior no consiguió el acuerdo de los grupos para prosperar, y que los socialistas incluyen en su programa para "reducir la entrada de vehículos privados en la ciudad y mejorara la conectividad".

CENTRALIDAD

En el acto, ha tenido unas palabras de agradecimiento para Units per Avançar, con quien comparte candidatura, porque "hay mucha gente en Barcelona que se han quedado huérfanos políticamente hablando, que se han quedado sin partido que les represente".

"La radicalidad, los planteamientos extremos, los planteamienos imposibles, la frivolidad en las propuestas, la crispación y la política no tienen que tener lugar en una política moderada, catalanista y progresista" que es la que Collboni asegura que representan los socialistas.

FERRAN PEDRET

Pedret ha destacado la transversalidad de la candidatura de Collboni como asegura que demuestra el apoyo de la plataforma Compromís per Barcelona, que incluye miembros de Units per Avançar que se definen "como humanistas de raíz cristiana y gente de la izquierda, muy de izquierdas, federalista" de Entesa Federalista.

El diputado ha hecho una crítica de los dos alcaldes de los dos últimos mandatos: de Xavier Trias ha afirmado que se dejó llevar por la inercia de Barcelona y de quien la sustituyó, Ada Colau, ha afirmado que "no ha sido capaz de cumplir ni una de sus promesas".

"No haremos demagogia y diremos que todo sea culpa de Colau, pero no ha habido auténticas soluciones", y ha asegurado que ella y su equipo dan soluciones en base a las demandas que se hacen en las redes --como la compra de un piso en el Eixample, para que no lo adquiriera un fondo buitre-- pero, mientras tanto, no se preocupa de los barrios que no tienen esa organización en las redes.