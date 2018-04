MADRID. ESPINAR: “CIUDADANOS EMPIEZA A SER EL CHALECO SALVAVIDAS NARANJA DE CIFUENTES”

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, dijo hoy que el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea regional, Ignacio Aguado, tiene “un papel” en todo lo relacionado con el polémico máster de la presidenta autonómica "que es un papelón: empieza a ser el chaleco salvavidas naranja de (Cristina) Cifuentes”.



“Y todo esto nos preocupa porque los votos a Cs quieren regenerar la vida política”, dijo Espinar, quien afirmó que esta formación es "un partido de derechas pero sus votos no pueden terminar apoyando a Cifuentes y al PP”.

Consideró que Cristina Cifuentes, que “no tiene ni el apoyo de su partido, tiene más apoyos en Ciudadanos que en el PP”, e instó a esta formación a que “reconsidere su papel de flotador naranja de Cifuentes”.

No consideró la posibilidad de que Cifuentes dimita para que otra persona del PP ocupe la Presidencia, porque teniendo en cuenta que el anterior presidente regional Ignacio González y los últimos secretarios regionales del partido “han estado entre rejas y la expresidenta Esperanza Aguirre tuvo que dimitir de todos sus cargos por la corrupción, del PP, a día de hoy, no se puede sacar nada bueno”.

Tras instar a Cs a que “deje de ser el flotafor naranja” de Cifuentes, añadió que a la presidenta regional, que “representa lo peor de la Comunidad, hay que sacarla del Gobierno”.

Sobre las declaraciones del rector de la URJC, Javier Ramos, dijo que "apuntan a que Cifuentes ha falsificado su máster y ha mentido y a que es indigna de ser presidenta". A su juicio, "Cifuentes no es víctima de una trama, sino la beneficiaria de un máster que no estudió. Además, es casta y hay que extirparla de la Presidencia".



